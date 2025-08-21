УКР
У центрі Києва 22 серпня обмежать дорожній рух через візити іноземних делегацій

У Києві обмежать дорожній рух 22 серпня

У Києві в п’ятницю, 22 серпня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє Управління державної охорони, інформує Цензор.НЕТ.

"22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - ідеться в повідомленні.

В Управлінні держохорони просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Київ (20038) транспорт (1429) обмеження (249)
