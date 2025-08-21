В центре Киева 22 августа ограничат дорожное движение из-за визитов иностранных делегаций
В Киеве в пятницу, 22 августа, будут действовать временные ограничения дорожного движения из-за мероприятий с участием иностранных делегаций.
Об этом сообщает Управление государственной охраны, информирует Цензор.НЕТ.
"22 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.
В Управлении госохраны просят учесть указанную информацию при перемещении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль