В центре Киева 22 августа ограничат дорожное движение из-за визитов иностранных делегаций

В Киеве ограничат дорожное движение 22 августа

В Киеве в пятницу, 22 августа, будут действовать временные ограничения дорожного движения из-за мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает Управление государственной охраны, информирует Цензор.НЕТ.

"22 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

В Управлении госохраны просят учесть указанную информацию при перемещении.

