Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона
21 серпня близько 17:00 російські військові обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
"Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік. В нього — вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
