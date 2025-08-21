Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона

21 серпня близько 17:00 російські військові обстріляли Корабельний район Херсона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік. В нього — вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни вбили одну людину і 18 поранили протягом дня на Херсонщині