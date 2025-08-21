257 0
Один человек пострадал в результате обстрела Корабельного района Херсона
21 августа около 17:00 российские военные обстреляли Корабельный район Херсона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.
"В результате атаки пострадал 56-летний мужчина. У него - взрывная травма, контузия и острая реакция на стресс. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
