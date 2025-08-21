Россияне убили одного человека и 18 ранили в течение дня на Херсонщине

Сегодня, 21 августа 2025 года, российская армия продолжала атаковать населенные пункты Херсонщины с применением артиллерии и БпЛА, вследствие чего есть жертвы.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:00 известно об одном погибшем и 18 раненых.



Так, оккупанты несколько раз били по Херсону. В зоне поражения оказалась жилая застройка - повреждено около десяти многоквартирных домов. Погиб гражданский мужчина, еще 17 человек, среди которых трое сотрудников полиции, получили ранения различной степени. Люди находились на улице и в домах.

Недалеко от села Молодежное военные армии РФ сбросили взрывчатку с дрона. Попали рядом с автомобилем скорой помощи - пострадал парамедик бригады.



Российскими обстрелами, кроме жилых домов, повреждены магазин, финучреждение, медучреждение, служебный и частный автотранспорт.