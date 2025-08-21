РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13702 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Херсона
390 1

Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: погиб мужчина, ранены 5 человек, в том числе - полицейские. ФОТО

Российские оккупанты из артиллерии ударили по жилым кварталам Херсона, в результате чего погиб человек. 5 человек получили ранения, в том числе, двое полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В результате утреннего удара погиб 61-летний мужчина. Предварительно, 5 человек, в том числе - двое сотрудников полиции, получили ранения различной степени тяжести. Данные о пострадавших уточняются.

Читайте: Сутки в Донецкой области: трое погибших, шестеро раненых, разрушениям подверглись 92 гражданских объекта. ФОТО

Обстрел Херсона 21 августа 2025 года Что известно
Обстрел Херсона 21 августа 2025 года Что известно

Автор: 

обстрел (29099) Херсон (3020) Херсонская область (5124) Херсонский район (523)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
просто капець..... забагато у русні артилерії все одно..., ніхто не бажає за нею пополювати?
показать весь комментарий
21.08.2025 11:23 Ответить
 
 