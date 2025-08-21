390 1
Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: погиб мужчина, ранены 5 человек, в том числе - полицейские. ФОТО
Российские оккупанты из артиллерии ударили по жилым кварталам Херсона, в результате чего погиб человек. 5 человек получили ранения, в том числе, двое полицейских.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
В результате утреннего удара погиб 61-летний мужчина. Предварительно, 5 человек, в том числе - двое сотрудников полиции, получили ранения различной степени тяжести. Данные о пострадавших уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий21.08.2025 11:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль