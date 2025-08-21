Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: погиб мужчина, ранены 5 человек, в том числе - полицейские. ФОТО

Российские оккупанты из артиллерии ударили по жилым кварталам Херсона, в результате чего погиб человек. 5 человек получили ранения, в том числе, двое полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В результате утреннего удара погиб 61-летний мужчина. Предварительно, 5 человек, в том числе - двое сотрудников полиции, получили ранения различной степени тяжести. Данные о пострадавших уточняются.

