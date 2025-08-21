Росіяни вбили одну людину і 18 поранили протягом дня на Херсонщині
Сьогодні, 21 серпня 2025 року, російська армія продовжувала атакувати населені пункти Херсонської області із застосовуванням артилерії та БпЛА, унаслідок чого є жертви.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на 17:00 відомо про одного загиблого та 18 поранених.
Так, окупанти кілька разів били по Херсону. У зоні ураження опинилася житлова забудова – пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків. Загинув цивільний чоловік, ще 17 людей, серед яких троє співробітників поліції, дістали поранень різного ступеню. Люди перебували на вулиці та в оселях.
Неподалік села Молодіжне військові армії РФ скинули вибухівку з дрона. Влучили поруч із автомобілем швидкої допомоги – постраждав парамедик бригади.
Російськими обстрілами, окрім житлових будинків, пошкоджено магазин, фінустанову, медзаклад, службовий та приватний автотранспорт.
