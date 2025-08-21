УКР
Новини обстріли Херсонщини
Росіяни вбили одну людину і 18 поранили протягом дня на Херсонщині

Обстріл Херсону 21 серпня 2025 року Що відомо

Сьогодні, 21 серпня 2025 року, російська армія продовжувала атакувати населені пункти Херсонської області із застосовуванням артилерії та БпЛА, унаслідок чого є жертви.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 17:00 відомо про одного загиблого та 18 поранених.

Так, окупанти кілька разів били по Херсону. У зоні ураження опинилася житлова забудова – пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків. Загинув цивільний чоловік, ще 17 людей, серед яких троє співробітників поліції, дістали поранень різного ступеню. Люди перебували на вулиці та в оселях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: загинув чоловік, поранено 5 осіб, зокрема поліцейських. ФОТО

Неподалік села Молодіжне військові армії РФ скинули вибухівку з дрона. Влучили поруч із автомобілем швидкої допомоги – постраждав парамедик бригади.

Російськими обстрілами, окрім житлових будинків, пошкоджено магазин, фінустанову, медзаклад, службовий та приватний автотранспорт.

