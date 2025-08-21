Підозру за безпідставне нарахування собі 700 тис. грн премій отримав екскерівник оборонного підприємства, - прокуратура

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків генерального директора одного з оборонних підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Встановлено, що чоловік, який тимчасово обіймав посаду виконувача обов’язків генерального директора держпідприємства, півтора року безпідставно нараховував та виплачував собі премії та надбавки, які не передбачені урядовою постановою, що регулює оплату праці керівників таких підприємств.

Так, посадовець нараховував собі виплати "за вагомий внесок в розвиток підприємства", "за сумлінне виконання службових обов’язків, багаторічну працю" тощо. Внаслідок таких дій підозрюваного державному бюджету завдано понад 700 тис. грн збитків.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам підприємства (ч. 2 ст. 364 КК України).

