УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11296 відвідувачів онлайн
Новини
586 4

Підозру за безпідставне нарахування собі 700 тис. грн премій отримав екскерівник оборонного підприємства, - прокуратура

прокуратура

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків генерального директора одного з оборонних підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Встановлено, що чоловік, який тимчасово обіймав посаду виконувача обов’язків генерального директора держпідприємства, півтора року безпідставно нараховував та виплачував собі премії та надбавки, які не передбачені урядовою постановою, що регулює оплату праці керівників таких підприємств.

Так, посадовець нараховував собі виплати "за вагомий внесок в розвиток підприємства", "за сумлінне виконання службових обов’язків, багаторічну працю" тощо. Внаслідок таких дій підозрюваного державному бюджету завдано понад 700 тис. грн збитків.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам підприємства (ч. 2 ст. 364 КК України).

Читайте також: Київська міська прокуратура відкинула звинувачення щодо прокурорки Гончарової через нібито "незадеклароване майно"

Автор: 

військово-промисловий комплекс (292) премія (387) прокуратура (3733) ОПК (274)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нє, ну а кому ще премії виписувати, як не собі?
показати весь коментар
22.08.2025 06:53 Відповісти
А скільки вже отримав довічної наукової стипендії за ' вагомий внесок'' незрозуміло у шо папік гравця на піаніно?
показати весь коментар
22.08.2025 07:37 Відповісти
На городі бузина а в Києві дядько
показати весь коментар
22.08.2025 09:53 Відповісти
"Крупна"риба!! Молодець прокурор,такого кабана завалив...Цікаво сумочка у жінки прокурора коштує більше чи ні....за "сумлінну" працю за кордоном на благо Світових брендів одягу та парфумів....
показати весь коментар
22.08.2025 09:00 Відповісти
 
 