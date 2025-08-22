Подозрение за безосновательное начисление себе 700 тыс. грн премий получил экс-руководитель оборонного предприятия, - прокуратура

Прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности генерального директора одного из оборонных предприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина, который временно занимал должность исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия, полтора года безосновательно начислял и выплачивал себе премии и надбавки, которые не предусмотрены правительственным постановлением, регулирующим оплату труда руководителей таких предприятий.

В частности, чиновник начислял себе выплаты "за весомый вклад в развитие предприятия", "за добросовестное выполнение служебных обязанностей, многолетний труд" и другие. Вследствие таких действий подозреваемого государственному бюджету нанесен ущерб более 700 тыс. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам предприятия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Читайте также: Киевская городская прокуратура отвергла обвинения в отношении прокурора Гончаровой из-за якобы "незадекларированного имущества"