РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12070 посетителей онлайн
Новости
488 3

Подозрение за безосновательное начисление себе 700 тыс. грн премий получил экс-руководитель оборонного предприятия, - прокуратура

прокуратура

Прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности генерального директора одного из оборонных предприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина, который временно занимал должность исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия, полтора года безосновательно начислял и выплачивал себе премии и надбавки, которые не предусмотрены правительственным постановлением, регулирующим оплату труда руководителей таких предприятий.

В частности, чиновник начислял себе выплаты "за весомый вклад в развитие предприятия", "за добросовестное выполнение служебных обязанностей, многолетний труд" и другие. Вследствие таких действий подозреваемого государственному бюджету нанесен ущерб более 700 тыс. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам предприятия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Читайте также: Киевская городская прокуратура отвергла обвинения в отношении прокурора Гончаровой из-за якобы "незадекларированного имущества"

Автор: 

военно-промышленный комплекс (256) премия (483) прокуратура (5059) ОПК (189)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нє, ну а кому ще премії виписувати, як не собі?
показать весь комментарий
22.08.2025 06:53 Ответить
А скільки вже отримав довічної наукової стипендії за ' вагомий внесок'' незрозуміло у шо папік гравця на піаніно?
показать весь комментарий
22.08.2025 07:37 Ответить
"Крупна"риба!! Молодець прокурор,такого кабана завалив...Цікаво сумочка у жінки прокурора коштує більше чи ні....за "сумлінну" працю за кордоном на благо Світових брендів одягу та парфумів....
показать весь комментарий
22.08.2025 09:00 Ответить
 
 