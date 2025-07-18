Киевская городская прокуратура отвергла обвинения в отношении прокурора Гончаровой из-за якобы "незадекларированного имущества"
Киевская городская прокуратура опровергла информацию ряда СМИ и телеграмм-каналов в сторону столичной прокурорки Виктории Гончаровой о якобы "незадекларированном имуществе".
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Распространенная информация не соответствует действительности, имеет манипулятивный характер и направлена на дискредитацию как отдельной работницы прокуратуры, так и института в целом.
Отмечаем, что Виктория Гончарова находится в отпуске по уходу за ребенком с 2022 года и не выполняет служебных обязанностей в указанный период", - говорится в сообщении.
В прокуратуре утверждают, что медиакампания против прокурора началась "после случайной встречи вблизи места жительства с лицом, которое было фигурантом одного из уголовных производств", в котором Гончарова осуществляла процессуальное руководство еще в 2019 году.
"Несмотря на длительное время, это лицо публично проявило агрессию и нецензурно высказывалось в адрес работницы прокуратуры. С тех пор в публичном пространстве начали появляться ложные утверждения о владении жильем, автотранспортом и земельными участками, которые никоим образом не подтверждены документально. В частности, распространяются фотографии неизвестного происхождения, сделанные вблизи места жительства, а также персональные данные членов семьи прокурора", - заявили в прокуратуре.
Что предшествовало?
Напомним, ранее телеграм-каналы, ряд СМИ и другие информационные ресурсы, в том числе, связанные с лицами, находящимися под санкциями, распространили сообщения о якобы "незадекларированном имуществе" прокурора Киевской городской прокуратуры Виктории Гончаровой.
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у 19-20-ому зграя антикорупціонерів а-ля шабуня, лємєнов та інші антикорупціонери реформували по-зеленому усіх прокурорів, призначили нові "чесні", прозорі обличчя - рябошапка, касько, чумак (хто ці люди, де вони - хз), витратили мільйони грантовських долярів та мільйони державних коштів на афуєнну реформу прокурорів, понавибирали "чесних" та "прозорих" прокурорів (виключно), позвільняли купу нечесних прокурорів, які швиденько поновилися через суд та стягнули з державного бюджету за незаконні звільнення півлярда гривень, це поки що
отака муйня, і ніхто за цю муйню не сидить
тернет усе пам'ятає
Источник: https://bentley-kyiv.com/ru/available-auto/bentayga-s-black-edition-onyx-pillar/
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Чоловіка - підкинули, адвокатське об'єднання -співпало по буквах, пшонка - то каша, а від бентлі тільки шильдік на опелю. Так буває...
Як швидко прокурватура заступилася за суддів. Прямо судова
коаліціяколізія у них