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Новости Декларирование недостоверной информации
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Киевская городская прокуратура отвергла обвинения в отношении прокурора Гончаровой из-за якобы "незадекларированного имущества"

Виктория Гончарова: Киевская городская прокуратура отвергает обвинения

Киевская городская прокуратура опровергла информацию ряда СМИ и телеграмм-каналов в сторону столичной прокурорки Виктории Гончаровой о якобы "незадекларированном имуществе".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Распространенная информация не соответствует действительности, имеет манипулятивный характер и направлена на дискредитацию как отдельной работницы прокуратуры, так и института в целом.

Отмечаем, что Виктория Гончарова находится в отпуске по уходу за ребенком с 2022 года и не выполняет служебных обязанностей в указанный период", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре утверждают, что медиакампания против прокурора началась "после случайной встречи вблизи места жительства с лицом, которое было фигурантом одного из уголовных производств", в котором Гончарова осуществляла процессуальное руководство еще в 2019 году.

"Несмотря на длительное время, это лицо публично проявило агрессию и нецензурно высказывалось в адрес работницы прокуратуры. С тех пор в публичном пространстве начали появляться ложные утверждения о владении жильем, автотранспортом и земельными участками, которые никоим образом не подтверждены документально. В частности, распространяются фотографии неизвестного происхождения, сделанные вблизи места жительства, а также персональные данные членов семьи прокурора", - заявили в прокуратуре.

Вікторія Гончарова

Что предшествовало?

Напомним, ранее телеграм-каналы, ряд СМИ и другие информационные ресурсы, в том числе, связанные с лицами, находящимися под санкциями, распространили сообщения о якобы "незадекларированном имуществе" прокурора Киевской городской прокуратуры Виктории Гончаровой.

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Автор: 

декларация (1370) Киев (25879) прокуратура (5050) прокурор (1136)


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Топ комментарии
+8
сама незахищений прошарок в країні,ще до набуття пенсії кожен другий інвалід,а кожен перший пухне від голоду
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18.07.2025 16:32 Ответить
+7
якщо ви хочете зганьбити юрідіческую дєвушку, то посипте її пшонкою та замотайте в портянку

.
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18.07.2025 16:20 Ответить
+7
все в межах допустимого,самі на таких їздять і не декларують,це ж дрібниці ,люди скромні ,чого хвалитися
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18.07.2025 16:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
якщо ви хочете зганьбити юрідіческую дєвушку, то посипте її пшонкою та замотайте в портянку

.
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18.07.2025 16:20 Ответить
Прокуратура потребує люстрації, бо вона не змінювалась з часів Януковича. Всіх цих прокурорів корупціонерів-мільйонерів потрібно звільнити і відправити в ЗСУ.
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18.07.2025 16:25 Ответить
троха не так
у 19-20-ому зграя антикорупціонерів а-ля шабуня, лємєнов та інші антикорупціонери реформували по-зеленому усіх прокурорів, призначили нові "чесні", прозорі обличчя - рябошапка, касько, чумак (хто ці люди, де вони - хз), витратили мільйони грантовських долярів та мільйони державних коштів на афуєнну реформу прокурорів, понавибирали "чесних" та "прозорих" прокурорів (виключно), позвільняли купу нечесних прокурорів, які швиденько поновилися через суд та стягнули з державного бюджету за незаконні звільнення півлярда гривень, це поки що
отака муйня, і ніхто за цю муйню не сидить

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18.07.2025 16:32 Ответить
а ще у воюючі країні повністю ліквідували військову прокуратуру та на увесь світ розповіли за саму "чесну" та "прозору" реформу прокурорів, позбавлення від усіх негідників в органах прокуратури
тернет усе пам'ятає
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18.07.2025 16:37 Ответить
Точно, ще Матіоса забули, де він до речі?
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18.07.2025 17:46 Ответить
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18.07.2025 16:21 Ответить
А НАБУ шо каже на цю нездорову канітєль?
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18.07.2025 16:23 Ответить
все в межах допустимого,самі на таких їздять і не декларують,це ж дрібниці ,люди скромні ,чого хвалитися
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18.07.2025 16:27 Ответить
Так - статус - свої не зрозуміють
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18.07.2025 16:30 Ответить
Просто соупадєніє!
Чоловіка - підкинули, адвокатське об'єднання -співпало по буквах, пшонка - то каша, а від бентлі тільки шильдік на опелю. Так буває...
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18.07.2025 16:25 Ответить
і не кажіть,всюди квартал95,це вже не шоу а явище,або хвороба,яка мутує і передається всіма способами
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18.07.2025 16:29 Ответить
ІПСО. Не може такого бути з прокуроркою в Україні.
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18.07.2025 16:26 Ответить
і я так думаю,ось не вірю я що в неї один бентлі,хай попригає
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18.07.2025 16:30 Ответить
Крипта посиплеться
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18.07.2025 16:32 Ответить
На посвідчення інваліда
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18.07.2025 16:34 Ответить
Прокурорів атакують. Як на війні. Навіть гірше. Витримки їм. Ще багато роботи.
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18.07.2025 16:27 Ответить
сама незахищений прошарок в країні,ще до набуття пенсії кожен другий інвалід,а кожен перший пухне від голоду
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18.07.2025 16:32 Ответить
Це точно, гірше чим на війни, мабуть всім вже видали посвідчення убд, а тим кому за 40 ще і інвалідність. Адже вони на передовій, тому оформляють пенсію ще до 40 років і продовжують служити далі, поки руки носять.
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18.07.2025 17:40 Ответить
Це ж вже 6 років цьому унітазу? https://auto.ria.com/uk/auto_bentley_bentayga_38240737.html Мотлох!
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18.07.2025 16:27 Ответить
і не кажіть,інвалід да на такому,треба скинутися і купити їй щось по типу мазератті
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18.07.2025 16:33 Ответить
Цитата: "Водночас столична прокуратура називає інформацію ЗМІ "маніпулятивною"
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18.07.2025 16:31 Ответить
а обоснувати в чому саме маніпуляція??
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18.07.2025 16:35 Ответить
прокуратура заперечує і каже про медіатаку
Як швидко прокурватура заступилася за суддів. Прямо судова коаліція колізія у них
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18.07.2025 16:33 Ответить
одну справу роблять,одним Г перемазані,турбуються щоб про кожного з них не маніпулірували
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18.07.2025 16:36 Ответить
Ну звісно це ІПСО. Чого до інвалідки причепилися?
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18.07.2025 16:34 Ответить
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18.07.2025 16:35 Ответить
Сашка Білого ( Музичко) на такіх як вона нажаль неїнемає , той би швидко навів порядок . Але аваковсько-тимошенсківська банда його вбила . а нарід проковтнув мочки.
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18.07.2025 16:36 Ответить
то Ви не разумієте, тож така! реХформа була, одна з перших,!, - Вбити Тих! Хто ще Тоді! хтів очистити країну від гандонів!,(
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18.07.2025 17:01 Ответить
Хто тоді був президентом, цікаво. Старий я, пам'яті нема.
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18.07.2025 17:53 Ответить
Тимошенківська банда. освіжи память ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
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18.07.2025 18:30 Ответить
Особисто у мене до прокурорки гончарової одна претензія, а саме те, що вона не інвалід. Справжній прокурор обов'язково мусить бути інвалідом.
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18.07.2025 16:59 Ответить
На рахунок корупційності прокурорів,митників,поліціі і так далі.Тут пряма пропорційна залежність від першої особи,тобто президента.Не може бути корупційних прокурорів при чесному президентові,і не може бути чесних прокурорів при корупційному президентові.Це настільки проста істина що стає аксіомою.Не декларує там чогось Гончарова - подивіться на Зєленського.Бо якщо він шось не декларує,то Гончарова не може бути святішою за папу римського...
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18.07.2025 17:15 Ответить
Ніт, вони такі ще з часів Сраліна. Окрема каста, сословіє, як було до 1917 року.
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18.07.2025 17:49 Ответить
ПракурВори сваіх ні брасают.
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18.07.2025 17:20 Ответить
Йдіть подивіться під любою прокуратурою, судом чи сбу, які там машини стоять, - і зразу стає все зрозуміло.
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18.07.2025 17:55 Ответить
 
 