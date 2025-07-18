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Новини Декларування недостовірної інформації
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Київська міська прокуратура відкинула звинувачення щодо прокурорки Гончарової через нібито "незадеклароване майно"

Вікторія Гончарова: Київська міська прокуратура відкидає звинувачення

Київська міська прокуратура спростувала інформацію низки ЗМІ та телеграм-каналів у бік столичної прокурорки Вікторії Гончарової про нібито "незадеклароване майно". 

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Розповсюджена інформація не відповідає дійсності, має маніпулятивний характер та спрямована на дискредитацію як окремої працівниці прокуратури, так і інституції в цілому.

Зазначаємо, що Вікторія Гончарова перебуває у відпустці по догляду за дитиною з 2022 року і не виконує службових обов’язків у зазначений період", - йдеться у дописі. 

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У прокуратурі стверджують, що медіакампанія проти прокурора розпочалася "після випадкової зустрічі поблизу місця проживання з особою, який був фігурантом одного з кримінальних проваджень", у якому Гончарова здійснювала процесуальне керівництво ще у 2019 році.

"Попри тривалий час, ця особа публічно проявила агресію та нецензурно висловлювалася на адресу працівниці прокуратури. Відтоді в публічному просторі почали з’являтися неправдиві твердження про володіння житлом, автотранспортом та земельними ділянками, які жодним чином не підтверджені документально. Зокрема, розповсюджуються фотографії невідомого походження, зроблені поблизу місця проживання, а також персональні дані членів родини прокурора", - заявили у прокуратурі. 

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Вікторія Гончарова

Що передувало?

Нагадаємо, раніше телеграм-канали, низка ЗМІ та інші інформаційні ресурси, зокрема ті, що пов’язані з особами, які перебувають під санкціями, поширили повідомлення про нібито "незадеклароване майно" прокурорки Київської міської прокуратури Вікторії Гончарової.

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Автор: 

декларація (1447) Київ (19893) прокуратура (3722) прокурор (631)


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Топ коментарі
+4
якщо ви хочете зганьбити юрідіческую дєвушку, то посипте її пшонкою та замотайте в портянку

.
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18.07.2025 16:20 Відповісти
+4
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18.07.2025 16:21 Відповісти
+3
все в межах допустимого,самі на таких їздять і не декларують,це ж дрібниці ,люди скромні ,чого хвалитися
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18.07.2025 16:27 Відповісти
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якщо ви хочете зганьбити юрідіческую дєвушку, то посипте її пшонкою та замотайте в портянку

.
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18.07.2025 16:20 Відповісти
Прокуратура потребує люстрації, бо вона не змінювалась з часів Януковича. Всіх цих прокурорів корупціонерів-мільйонерів потрібно звільнити і відправити в ЗСУ.
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18.07.2025 16:25 Відповісти
троха не так
у 19-20-ому зграя антикорупціонерів а-ля шабуня, лємєнов та інші антикорупціонери реформували по-зеленому усіх прокурорів, призначили нові "чесні", прозорі обличчя - рябошапка, касько, чумак (хто ці люди, де вони - хз), витратили мільйони грантовських долярів та мільйони державних коштів на афуєнну реформу прокурорів, понавибирали "чесних" та "прозорих" прокурорів (виключно), позвільняли купу нечесних прокурорів, які швиденько поновилися через суд та стягнули з державного бюджету за незаконні звільнення півлярда гривень, це поки що
отака муйня, і ніхто за цю муйню не сидить

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18.07.2025 16:32 Відповісти
а ще у воюючі країні повністю ліквідували військову прокуратуру та на увесь світ розповіли за саму "чесну" та "прозору" реформу прокурорів, позбавлення від усіх негідників в органах прокуратури
тернет усе пам'ятає
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18.07.2025 16:37 Відповісти
Bentayga S Black Edition 17 565 116 грн.

Источник: https://bentley-kyiv.com/ru/available-auto/bentayga-s-black-edition-onyx-pillar/
© bentley-kyiv.com
показати весь коментар
18.07.2025 16:21 Відповісти
А НАБУ шо каже на цю нездорову канітєль?
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18.07.2025 16:23 Відповісти
все в межах допустимого,самі на таких їздять і не декларують,це ж дрібниці ,люди скромні ,чого хвалитися
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18.07.2025 16:27 Відповісти
Так - статус - свої не зрозуміють
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18.07.2025 16:30 Відповісти
Просто соупадєніє!
Чоловіка - підкинули, адвокатське об'єднання -співпало по буквах, пшонка - то каша, а від бентлі тільки шильдік на опелю. Так буває...
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18.07.2025 16:25 Відповісти
і не кажіть,всюди квартал95,це вже не шоу а явище,або хвороба,яка мутує і передається всіма способами
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18.07.2025 16:29 Відповісти
ІПСО. Не може такого бути з прокуроркою в Україні.
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18.07.2025 16:26 Відповісти
і я так думаю,ось не вірю я що в неї один бентлі,хай попригає
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18.07.2025 16:30 Відповісти
Крипта посиплеться
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18.07.2025 16:32 Відповісти
На посвідчення інваліда
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18.07.2025 16:34 Відповісти
Прокурорів атакують. Як на війні. Навіть гірше. Витримки їм. Ще багато роботи.
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18.07.2025 16:27 Відповісти
сама незахищений прошарок в країні,ще до набуття пенсії кожен другий інвалід,а кожен перший пухне від голоду
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18.07.2025 16:32 Відповісти
Це ж вже 6 років цьому унітазу? https://auto.ria.com/uk/auto_bentley_bentayga_38240737.html Мотлох!
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18.07.2025 16:27 Відповісти
і не кажіть,інвалід да на такому,треба скинутися і купити їй щось по типу мазератті
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18.07.2025 16:33 Відповісти
прокуроські шо при януковичу що при порошенкі що зараз , живуть в своєму світі , , своєю кастою " . на всякі там декларації ім насрати як і на закони . а ти Тарас воюй
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18.07.2025 16:30 Відповісти
Цитата: "Водночас столична прокуратура називає інформацію ЗМІ "маніпулятивною"
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18.07.2025 16:31 Відповісти
а обоснувати в чому саме маніпуляція??
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18.07.2025 16:35 Відповісти
прокуратура заперечує і каже про медіатаку
Як швидко прокурватура заступилася за суддів. Прямо судова коаліція колізія у них
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18.07.2025 16:33 Відповісти
одну справу роблять,одним Г перемазані,турбуються щоб про кожного з них не маніпулірували
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18.07.2025 16:36 Відповісти
Ну звісно це ІПСО. Чого до інвалідки причепилися?
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18.07.2025 16:34 Відповісти
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18.07.2025 16:35 Відповісти
Сашка Білого ( Музичко) на такіх як вона нажаль неїнемає , той би швидко навів порядок . Але аваковсько-тимошенсківська банда його вбила . а нарід проковтнув мочки.
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18.07.2025 16:36 Відповісти
то Ви не разумієте, тож така! реХформа була, одна з перших,!, - Вбити Тих! Хто ще Тоді! хтів очистити країну від гандонів!,(
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18.07.2025 17:01 Відповісти
Особисто у мене до прокурорки гончарової одна претензія, а саме те, що вона не інвалід. Справжній прокурор обов'язково мусить бути інвалідом.
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18.07.2025 16:59 Відповісти
 
 