Київська міська прокуратура відкинула звинувачення щодо прокурорки Гончарової через нібито "незадеклароване майно"
Київська міська прокуратура спростувала інформацію низки ЗМІ та телеграм-каналів у бік столичної прокурорки Вікторії Гончарової про нібито "незадеклароване майно".
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Розповсюджена інформація не відповідає дійсності, має маніпулятивний характер та спрямована на дискредитацію як окремої працівниці прокуратури, так і інституції в цілому.
Зазначаємо, що Вікторія Гончарова перебуває у відпустці по догляду за дитиною з 2022 року і не виконує службових обов’язків у зазначений період", - йдеться у дописі.
У прокуратурі стверджують, що медіакампанія проти прокурора розпочалася "після випадкової зустрічі поблизу місця проживання з особою, який був фігурантом одного з кримінальних проваджень", у якому Гончарова здійснювала процесуальне керівництво ще у 2019 році.
"Попри тривалий час, ця особа публічно проявила агресію та нецензурно висловлювалася на адресу працівниці прокуратури. Відтоді в публічному просторі почали з’являтися неправдиві твердження про володіння житлом, автотранспортом та земельними ділянками, які жодним чином не підтверджені документально. Зокрема, розповсюджуються фотографії невідомого походження, зроблені поблизу місця проживання, а також персональні дані членів родини прокурора", - заявили у прокуратурі.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше телеграм-канали, низка ЗМІ та інші інформаційні ресурси, зокрема ті, що пов’язані з особами, які перебувають під санкціями, поширили повідомлення про нібито "незадеклароване майно" прокурорки Київської міської прокуратури Вікторії Гончарової.
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у 19-20-ому зграя антикорупціонерів а-ля шабуня, лємєнов та інші антикорупціонери реформували по-зеленому усіх прокурорів, призначили нові "чесні", прозорі обличчя - рябошапка, касько, чумак (хто ці люди, де вони - хз), витратили мільйони грантовських долярів та мільйони державних коштів на афуєнну реформу прокурорів, понавибирали "чесних" та "прозорих" прокурорів (виключно), позвільняли купу нечесних прокурорів, які швиденько поновилися через суд та стягнули з державного бюджету за незаконні звільнення півлярда гривень, це поки що
отака муйня, і ніхто за цю муйню не сидить
тернет усе пам'ятає
Источник: https://bentley-kyiv.com/ru/available-auto/bentayga-s-black-edition-onyx-pillar/
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Чоловіка - підкинули, адвокатське об'єднання -співпало по буквах, пшонка - то каша, а від бентлі тільки шильдік на опелю. Так буває...
Як швидко прокурватура заступилася за суддів. Прямо судова
коаліціяколізія у них