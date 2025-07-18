Київська міська прокуратура відкинула звинувачення щодо прокурорки Гончарової через нібито "незадеклароване майно"

Київська міська прокуратура спростувала інформацію низки ЗМІ та телеграм-каналів у бік столичної прокурорки Вікторії Гончарової про нібито "незадеклароване майно".

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Розповсюджена інформація не відповідає дійсності, має маніпулятивний характер та спрямована на дискредитацію як окремої працівниці прокуратури, так і інституції в цілому.

Зазначаємо, що Вікторія Гончарова перебуває у відпустці по догляду за дитиною з 2022 року і не виконує службових обов’язків у зазначений період", - йдеться у дописі.

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У прокуратурі стверджують, що медіакампанія проти прокурора розпочалася "після випадкової зустрічі поблизу місця проживання з особою, який був фігурантом одного з кримінальних проваджень", у якому Гончарова здійснювала процесуальне керівництво ще у 2019 році.

"Попри тривалий час, ця особа публічно проявила агресію та нецензурно висловлювалася на адресу працівниці прокуратури. Відтоді в публічному просторі почали з’являтися неправдиві твердження про володіння житлом, автотранспортом та земельними ділянками, які жодним чином не підтверджені документально. Зокрема, розповсюджуються фотографії невідомого походження, зроблені поблизу місця проживання, а також персональні дані членів родини прокурора", - заявили у прокуратурі.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше телеграм-канали, низка ЗМІ та інші інформаційні ресурси, зокрема ті, що пов’язані з особами, які перебувають під санкціями, поширили повідомлення про нібито "незадеклароване майно" прокурорки Київської міської прокуратури Вікторії Гончарової.

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