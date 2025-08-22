Україна та партнери розробляють військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський участь, у форматі відеоконференції, в нараді з головнокомандувачами збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, яка відбулася 19-20 серпня у Вашингтоні, США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал головкома.

"Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи. Підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн-партнерів для належного розгляду в руслі поточних дипломатичних зусиль", - розповів він.

Сирський додав, що подальше планування та комунікація триватимуть відповідно до просування переговорів.

Також читайте: ЗСУ зачистили від окупантів шість населених пунктів на Покровському напрямку, - Сирський

"Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи", - резюмував головком.