Україна та партнери розробляють військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський участь, у форматі відеоконференції, в нараді з головнокомандувачами збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, яка відбулася 19-20 серпня у Вашингтоні, США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал головкома.
"Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи. Підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн-партнерів для належного розгляду в руслі поточних дипломатичних зусиль", - розповів він.
Сирський додав, що подальше планування та комунікація триватимуть відповідно до просування переговорів.
"Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи", - резюмував головком.
