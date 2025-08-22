Украина и партнеры разрабатывают военную составляющую для поддержки дипломатических переговоров, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие, в формате видеоконференции, в совещании с главнокомандующими вооруженных сил Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, которое состоялось 19-20 августа в Вашингтоне, США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главкома.
"Вместе с руководителями вооруженных сил стран-партнеров разрабатываем военную компоненту для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы. Подготовленные предложения будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности стран-партнеров для надлежащего рассмотрения в русле текущих дипломатических усилий", - рассказал он.
Сырский добавил, что дальнейшее планирование и коммуникация будут продолжаться в соответствии с продвижением переговоров.
"Убежден, что совместными усилиями, с привлечением политико-дипломатической поддержки преданных партнеров Украины, мы сможем добиться реального мира и гарантировать безопасность для Украины и всей демократической Европы", - резюмировал главком.
