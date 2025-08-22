УКР
США припинили ділитися із союзниками інформацією про російсько-українські мирні перемовини, - CBS News

Розвідка США заборонила поширення даних про українсько-російські переговори

Розвідка США  заборонила поширювати інформацію про переговори між Україною та Росією щодо припинення війни навіть із країнами, що вважаються найближчими союзниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBS News.

"Тулсі Габбард, директорка Офісу Національної розвідки США кілька тижнів тому наказала усім розвідувальним органам США не ділитися із розвідками держав-союзників США інформацією про хід мирних перемовин між Росією та Україною", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що наказом Габбард уся інформація про мирні перемовини отримала гриф "NOFORN", який забороняє ділитися нею з іноземцями. "Єдина інформація, ділитися якою досі дозволяється, це та, що вже була опублікована раніше", - зауважує CBS.

Водночас цей наказ не накладає обмежень на обмін інформацією про військові дії, не повʼязані із перемовинами, на кшталт даних, які США передають ЗСУ для планування ними оборони.

Україна та партнери розробляють військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів, - Сирський

Так вони і з Україною не діляться. Трамбос з ****** самі між собою домовляються. А потім руде опудало забуває що і про що.
22.08.2025 06:44 Відповісти
тому шо з Трампа сміються
22.08.2025 06:40 Відповісти
всрались і мовчать
22.08.2025 07:11 Відповісти
тому шо з Трампа сміються
22.08.2025 06:40 Відповісти
Так вони і з Україною не діляться. Трамбос з ****** самі між собою домовляються. А потім руде опудало забуває що і про що.
22.08.2025 06:44 Відповісти
тому що діляться вони нею лише з дуже близькими союзниками... навіть гадати немає сенсу, з ким...
22.08.2025 06:50 Відповісти
а сенс? МЗС Сибіги все-одно надасть потрібну інфу союзникам. Та й в них своя розвідка є; та навіть всередині держдепу є свої агенти.
22.08.2025 06:58 Відповісти
звичайно не надасть, бо амери і хозяї зелених (мокшане) це заборонять робити.
22.08.2025 08:01 Відповісти
Повний обсирон сша.
22.08.2025 06:59 Відповісти
всрались і мовчать
22.08.2025 07:11 Відповісти
Щоб всі зрозуміли, що хтось всрався - не обов'язково засраному про це кричати, чи ділитися цією інформацією з іншими - сморід вкаже все, що потрібно - і на того, хто всрався, і навіть ступінь того всрання.
22.08.2025 08:19 Відповісти
А запах? Запах то никуда не делся.
22.08.2025 09:51 Відповісти
Фраза "начебто всрался" є розмовним виразом, що описує почуття незручності, сорому, або стан, коли людина почувається безглуздо або потрапила в незручну ситуацію
22.08.2025 07:16 Відповісти
Все дуже просто: Габбард просто непрофесійна особа
22.08.2025 07:17 Відповісти
Тому що тампон просто не має бажання тиснути на *****, а навпаки має бажання зблизитися з *****м для співпраці 🤮🤮🤮🤮 а всі його за це критикують
22.08.2025 07:31 Відповісти
Від пози страуса до пози равлика
22.08.2025 07:43 Відповісти
Я так розумію, що скоро відбудуться нові перемовини з московитами (типу Турецький формат) і там мокши нам поставлять ультиматум а наші зелені барани погодяться, і щоб ЄС терміново не втрутилась як у 22у році (за ддля збереження конституційного ладу і теріторіальної цілосності) амери офіційно, а наши тишком нишком закриіавють усю доступну інформацію...
Цікаво що ще правляча кліка зробить щоб виконати мокшанське замовлення на знищення України?
22.08.2025 07:54 Відповісти
І для чого тоді потрібне НАТО з своєю смішною 5 статею Статуту?
22.08.2025 08:18 Відповісти
Для камланьі танців ж бубнамм та інших смішних ритуалів. Ну і для спільних парадів потішних армій.
22.08.2025 08:21 Відповісти
Ну это больше похоже на попытку информационной защиты от сливов рф. Украина спокойно может предоставить известную ей информацию.
22.08.2025 08:28 Відповісти
А нам хоч скажуть,коли вони укладуть мирну "найвеличнішу" угоду??? А то вони тайно укладуть,а ми будемо не знати та продовжувати...
22.08.2025 08:55 Відповісти
 
 