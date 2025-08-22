США припинили ділитися із союзниками інформацією про російсько-українські мирні перемовини, - CBS News

Розвідка США заборонила поширювати інформацію про переговори між Україною та Росією щодо припинення війни навіть із країнами, що вважаються найближчими союзниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBS News.

"Тулсі Габбард, директорка Офісу Національної розвідки США кілька тижнів тому наказала усім розвідувальним органам США не ділитися із розвідками держав-союзників США інформацією про хід мирних перемовин між Росією та Україною", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що наказом Габбард уся інформація про мирні перемовини отримала гриф "NOFORN", який забороняє ділитися нею з іноземцями. "Єдина інформація, ділитися якою досі дозволяється, це та, що вже була опублікована раніше", - зауважує CBS.

Водночас цей наказ не накладає обмежень на обмін інформацією про військові дії, не повʼязані із перемовинами, на кшталт даних, які США передають ЗСУ для планування ними оборони.

