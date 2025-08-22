РУС
США прекратили делиться с союзниками информацией о российско-украинских мирных переговорах, - CBS News

Разведка США запретила распространение данных об украинско-российских переговорах

Разведка США запретила распространять информацию о переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны даже со странами, которые считаются ближайшими союзниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News.

"Тулси Габбард, директор Офиса Национальной разведки США несколько недель назад приказала всем разведывательным органам США не делиться с разведками государств-союзников США информацией о ходе мирных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в материале.

Отмечается, что приказом Габбард вся информация о мирных переговорах получила гриф "NOFORN", который запрещает делиться ею с иностранцами. "Единственная информация, делиться которой до сих пор разрешается, это та, что уже была опубликована ранее", - отмечает CBS.

В то же время этот приказ не накладывает ограничений на обмен информацией о военных действиях, не связанных с переговорами, вроде данных, которые США передают ВСУ для планирования ими обороны.

США (27759) Украина (45093)
+11
Так вони і з Україною не діляться. Трамбос з ****** самі між собою домовляються. А потім руде опудало забуває що і про що.
22.08.2025 06:44 Ответить
+8
тому шо з Трампа сміються
22.08.2025 06:40 Ответить
+4
всрались і мовчать
22.08.2025 07:11 Ответить
тому шо з Трампа сміються
22.08.2025 06:40 Ответить
Так вони і з Україною не діляться. Трамбос з ****** самі між собою домовляються. А потім руде опудало забуває що і про що.
22.08.2025 06:44 Ответить
тому що діляться вони нею лише з дуже близькими союзниками... навіть гадати немає сенсу, з ким...
22.08.2025 06:50 Ответить
а сенс? МЗС Сибіги все-одно надасть потрібну інфу союзникам. Та й в них своя розвідка є; та навіть всередині держдепу є свої агенти.
22.08.2025 06:58 Ответить
звичайно не надасть, бо амери і хозяї зелених (мокшане) це заборонять робити.
22.08.2025 08:01 Ответить
Повний обсирон сша.
22.08.2025 06:59 Ответить
всрались і мовчать
22.08.2025 07:11 Ответить
Щоб всі зрозуміли, що хтось всрався - не обов'язково засраному про це кричати, чи ділитися цією інформацією з іншими - сморід вкаже все, що потрібно - і на того, хто всрався, і навіть ступінь того всрання.
22.08.2025 08:19 Ответить
Фраза "начебто всрался" є розмовним виразом, що описує почуття незручності, сорому, або стан, коли людина почувається безглуздо або потрапила в незручну ситуацію
22.08.2025 07:16 Ответить
Все дуже просто: Габбард просто непрофесійна особа
22.08.2025 07:17 Ответить
Тому що тампон просто не має бажання тиснути на *****, а навпаки має бажання зблизитися з *****м для співпраці 🤮🤮🤮🤮 а всі його за це критикують
22.08.2025 07:31 Ответить
Від пози страуса до пози равлика
22.08.2025 07:43 Ответить
Я так розумію, що скоро відбудуться нові перемовини з московитами (типу Турецький формат) і там мокши нам поставлять ультиматум а наші зелені барани погодяться, і щоб ЄС терміново не втрутилась як у 22у році (за ддля збереження конституційного ладу і теріторіальної цілосності) амери офіційно, а наши тишком нишком закриіавють усю доступну інформацію...
Цікаво що ще правляча кліка зробить щоб виконати мокшанське замовлення на знищення України?
22.08.2025 07:54 Ответить
І для чого тоді потрібне НАТО з своєю смішною 5 статею Статуту?
22.08.2025 08:18 Ответить
Для камланьі танців ж бубнамм та інших смішних ритуалів. Ну і для спільних парадів потішних армій.
22.08.2025 08:21 Ответить
Ну это больше похоже на попытку информационной защиты от сливов рф. Украина спокойно может предоставить известную ей информацию.
22.08.2025 08:28 Ответить
А нам хоч скажуть,коли вони укладуть мирну "найвеличнішу" угоду??? А то вони тайно укладуть,а ми будемо не знати та продовжувати...
22.08.2025 08:55 Ответить
 
 