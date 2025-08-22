США прекратили делиться с союзниками информацией о российско-украинских мирных переговорах, - CBS News

Разведка США запретила распространять информацию о переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны даже со странами, которые считаются ближайшими союзниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News.

"Тулси Габбард, директор Офиса Национальной разведки США несколько недель назад приказала всем разведывательным органам США не делиться с разведками государств-союзников США информацией о ходе мирных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в материале.

Отмечается, что приказом Габбард вся информация о мирных переговорах получила гриф "NOFORN", который запрещает делиться ею с иностранцами. "Единственная информация, делиться которой до сих пор разрешается, это та, что уже была опубликована ранее", - отмечает CBS.

В то же время этот приказ не накладывает ограничений на обмен информацией о военных действиях, не связанных с переговорами, вроде данных, которые США передают ВСУ для планирования ими обороны.

