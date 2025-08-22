УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11296 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 807 18

Пенс закликав Сенат США ухвалити вторинні санкції проти Росії

Пенс: США мають ухвалити вторинні санкції проти Росії

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що запровадження вторинних санкцій разом із постійною військовою підтримкою України може зруйнувати російську економіку та стати найкращим шляхом до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пенс заявив в інтерв’ю NewsNation.

"Якщо ми ухвалимо ці вторинні санкції, Володимир Путін зрозуміє, що ми можемо буквально зруйнувати їхню економіку, і з наданням постійної військової підтримки Україні ця комбінація зусиль, на мою думку, є найкращим шляхом до миру", – сказав Пенс.

За його словами, Трамп "цілком здатний вести дипломатичні переговори, бути привітним і тиснути руки, і водночас говорити: ось які економічні наслідки будуть, якщо ви не зробите крок уперед".

Пенс, який був віцепрезидентом за першої каденції Трампа вказав, що Путін у той період утримувався від вторгнення в Україну, оскільки "адміністрація Трампа-Пенса мала надійну загрозу застосування сили".

"Путін "бачив, яких ми вживали заходів, залучаючи наші збройні сили для знищення халіфату ІДІЛ", - сказав політик, нагадавши, що США ліквідували ватажка гвардії Корпусу вартових Іранської революції Касема Сулеймані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно запровадити вторинні санкції, якщо Росія не піде на поступки, - Макрон

Автор: 

росія (67301) санкції (12580) Пенс Майк (108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Та це зрозуміло .
Вже навіть найтупіший баран мабуть зрозумів що ***** не заспокоїться поки рашка не отримає справді - жорстких санкцій . Що кацапню можуть привести до пам'яті лише жорсткі удари по фінансам і економіці . Це єдине що змусить ***** зупинити війну .
Всі це розуміють тільки не геній ( без букви - е ) в галузі припинення війн по всьому світу .
показати весь коментар
22.08.2025 07:03 Відповісти
+6
не для того мама (трампа) квіточку ростила...
показати весь коментар
22.08.2025 06:51 Відповісти
+5
Як так вийшло що в свій перший термін трампон набрав в команду адекватних політиків та радників, а в другий-суцільних довбой@бів,кацапських прихвостнів та дилетантів?
показати весь коментар
22.08.2025 07:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закликав це добре але через два тижні потім ще через два і далі ще через два.
показати весь коментар
22.08.2025 06:46 Відповісти
не для того мама (трампа) квіточку ростила...
показати весь коментар
22.08.2025 06:51 Відповісти
Та це зрозуміло .
Вже навіть найтупіший баран мабуть зрозумів що ***** не заспокоїться поки рашка не отримає справді - жорстких санкцій . Що кацапню можуть привести до пам'яті лише жорсткі удари по фінансам і економіці . Це єдине що змусить ***** зупинити війну .
Всі це розуміють тільки не геній ( без букви - е ) в галузі припинення війн по всьому світу .
показати весь коментар
22.08.2025 07:03 Відповісти
Пенс поважний політик, а веде себе як хлопчик в коротких штанцях. При владі в Білому дурдомы рудий блазень Донны, який від старості вижив з ума. А фюрер свинорейху Трампидлу подобаэться найбыльше з всіх полытиків по одный причині, тим що ***** править ордою 25 років і буде правити пока не подохне. Так що, Пенс, ніяких санкцій не буде, пока не подохне *****.
показати весь коментар
22.08.2025 07:15 Відповісти
Як так вийшло що в свій перший термін трампон набрав в команду адекватних політиків та радників, а в другий-суцільних довбой@бів,кацапських прихвостнів та дилетантів?
показати весь коментар
22.08.2025 07:36 Відповісти
У першу каденцію тітка Деменція та дядько Альцгеймер, ще бігали у дитячих памперсах, а зараз ротовстіли та вдягли смокінги. Отака муйня малята....
показати весь коментар
22.08.2025 07:46 Відповісти
Перед вторыми выборами европейцы слетели с катушек. Начали обзывать республиканцев самыми последними словами, даже нацистами-фашистами. То есть весь набор методов который они применяют ко всем людям и странам которые им не нравятся. Те просто охренели от возмущения. Были постоянные скандалы и взаимные оскорбления. Если бы украинцы видели полную картину, а не то что положено, все было бы понятно.
показати весь коментар
22.08.2025 08:21 Відповісти
А ти що за таке, що "відіш полную картіну"?
показати весь коментар
22.08.2025 08:27 Відповісти
Политики такие же пожилые эмоциональные маленькие дети как вы. С ними надо обращаться соответствующе.
показати весь коментар
22.08.2025 08:34 Відповісти
Бачу, бачу, що ти молоденький фруктик. Недозрілий і зарозумілий підліток в прищах.
показати весь коментар
22.08.2025 09:07 Відповісти
Значит Маск та тому подобные деятели из MAGA "бросали зиги" европейцам назло?
показати весь коментар
22.08.2025 09:17 Відповісти
Трамп готовить в цей термін країну до диктатури.
показати весь коментар
22.08.2025 08:40 Відповісти
Кого босс сказав набрати,тих і набрав
показати весь коментар
22.08.2025 08:56 Відповісти
Не не не, то преріготива Грема. Скільки там пройшо як він сказав у неділю - чекайте понеділка, тамбудуть новини і жорсткі ... . Так навалити самому собі в кальсони як це зробив Грем, то ще треба мати величезний талант і той талант у таких справах повинен бутм не менший ніж у нашого найвеличнийшого лідор.


.
показати весь коментар
22.08.2025 07:55 Відповісти
По змісту заяви Пенса видно, що КГБ його свого часу не обробляло, на відміну від Трумпа.
показати весь коментар
22.08.2025 08:25 Відповісти
Ще один...А деж той "великий"Грем дівся з своїми 500 відсотками?? Язик у дупу Трампа засунув та мовчить....А так волав,так волав...
показати весь коментар
22.08.2025 08:50 Відповісти
 
 