Пенс закликав Сенат США ухвалити вторинні санкції проти Росії
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що запровадження вторинних санкцій разом із постійною військовою підтримкою України може зруйнувати російську економіку та стати найкращим шляхом до миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пенс заявив в інтерв’ю NewsNation.
"Якщо ми ухвалимо ці вторинні санкції, Володимир Путін зрозуміє, що ми можемо буквально зруйнувати їхню економіку, і з наданням постійної військової підтримки Україні ця комбінація зусиль, на мою думку, є найкращим шляхом до миру", – сказав Пенс.
За його словами, Трамп "цілком здатний вести дипломатичні переговори, бути привітним і тиснути руки, і водночас говорити: ось які економічні наслідки будуть, якщо ви не зробите крок уперед".
Пенс, який був віцепрезидентом за першої каденції Трампа вказав, що Путін у той період утримувався від вторгнення в Україну, оскільки "адміністрація Трампа-Пенса мала надійну загрозу застосування сили".
"Путін "бачив, яких ми вживали заходів, залучаючи наші збройні сили для знищення халіфату ІДІЛ", - сказав політик, нагадавши, що США ліквідували ватажка гвардії Корпусу вартових Іранської революції Касема Сулеймані.
Вже навіть найтупіший баран мабуть зрозумів що ***** не заспокоїться поки рашка не отримає справді - жорстких санкцій . Що кацапню можуть привести до пам'яті лише жорсткі удари по фінансам і економіці . Це єдине що змусить ***** зупинити війну .
Всі це розуміють тільки не геній ( без букви - е ) в галузі припинення війн по всьому світу .
.