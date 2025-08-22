РУС
Пенс призвал Сенат США принять вторичные санкции против России

Пенс: США должны принять вторичные санкции против России

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что введение вторичных санкций вместе с постоянной военной поддержкой Украины может разрушить российскую экономику и стать лучшим путем к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Пенс заявил в интервью NewsNation.

"Если мы примем эти вторичные санкции, Владимир Путин поймет, что мы можем буквально разрушить их экономику, и с предоставлением постоянной военной поддержки Украине эта комбинация усилий, по моему мнению, является лучшим путем к миру", - сказал Пенс.

По его словам, Трамп "вполне способен вести дипломатические переговоры, быть приветливым и пожимать руки и в то же время говорить: вот какие экономические последствия будут, если вы не сделаете шаг вперед".

Пенс, который был вице-президентом при первой каденции Трампа, отметил, что Путин в тот период воздерживался от вторжения в Украину, поскольку "администрация Трампа-Пенса имела надежную угрозу применения силы".

"Путин "видел, какие мы принимали меры, привлекая наши вооруженные силы для уничтожения халифата ИГИЛ", - сказал политик, напомнив, что США ликвидировали главаря гвардии Корпуса стражей Иранской революции Касема Сулеймани.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо ввести вторичные санкции, если Россия не пойдет на уступки, - Макрон

