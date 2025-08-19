РУС
Необходимо ввести вторичные санкции, если Россия не пойдет на уступки, - Макрон

Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить санкции против России в случае провала переговоров относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

"Если процесс будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется усилить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону", - сказал Макрон журналистам в Вашингтоне.

Напомним, вечером 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции работают: Госсекретарь США Рубио рассказал, как россияне заправляли самолеты на Аляске за наличные

А коли сама Європа введе санкції проти Китаю та Індії? Лицемір.
19.08.2025 06:58 Ответить
Які такі "поступки"? Якщо ********* отримає хоч щось в результаті неспровокованої агресії та кокупації світовому порядку *******. Це створить прецедент яким негайно скористаються всі реваншисти. Якщо можна ***** то можна і нам скажуть реваншисти. Почнеться реваншистський хаос, громадянські війни, окупації та агресії х анексіями та аншлюсами... Це призведе до переселення народів і орди біженців доведеться стримувати силою зброї на кордонах. Тобто винищувати... Європа знову стане фортецею від варварства якою вона себе проголошувала свого часу? Аж ніяк! Початок третього тисячоліття може перетворитися на "Столітню війну" всіх проти всіх. І це в кращому випадку! Як діяла азіатська орда монголів? Памятаєте? Пропонували здатися, капітулювати і повністю підкоритися. В випадку відмови вбивали всіх... Кацапи це дрімуча і тупа Азія алкодегенератів. Вони організують всіх покидьків і всю мразоту на окупованих територіях і спрямовувавтимуть їх все далі і далі вглиб Європи до повного підкорення континенту. Саме таку ***** вони собі планують. Зрозуміло що спротив буде... але краще зупинити військових злочинців тут і зараз.
19.08.2025 08:02 Ответить
Якби у Макрона силою захопили частину його маєтку - він би теж заявляв - введемо санкції, якщо будете і далі захоплювати мій будинок!?
19.08.2025 08:59 Ответить
 
 