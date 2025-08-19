Необходимо ввести вторичные санкции, если Россия не пойдет на уступки, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить санкции против России в случае провала переговоров относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

"Если процесс будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется усилить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону", - сказал Макрон журналистам в Вашингтоне.

Напомним, вечером 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

