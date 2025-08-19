Необхідно запровадити вторинні санкції, якщо Росія не піде на поступки, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії в разі провалу переговорів щодо війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV.
"Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону", - сказав Макрон журналістам у Вашингтоні.
Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
