Необхідно запровадити вторинні санкції, якщо Росія не піде на поступки, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії в разі провалу переговорів щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV.

"Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону", - сказав Макрон журналістам у Вашингтоні.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Держсекретар США Рубіо розповів, як росіяни заправляли літаки на Алясці за готівку