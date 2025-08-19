УКР
Необхідно запровадити вторинні санкції, якщо Росія не піде на поступки, - Макрон

Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії в разі провалу переговорів щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV.

"Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону", - сказав Макрон журналістам у Вашингтоні.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Держсекретар США Рубіо розповів, як росіяни заправляли літаки на Алясці за готівку

А коли сама Європа введе санкції проти Китаю та Індії? Лицемір.
19.08.2025 06:58 Відповісти
Які такі "поступки"? Якщо ********* отримає хоч щось в результаті неспровокованої агресії та кокупації світовому порядку *******. Це створить прецедент яким негайно скористаються всі реваншисти. Якщо можна ***** то можна і нам скажуть реваншисти. Почнеться реваншистський хаос, громадянські війни, окупації та агресії х анексіями та аншлюсами... Це призведе до переселення народів і орди біженців доведеться стримувати силою зброї на кордонах. Тобто винищувати... Європа знову стане фортецею від варварства якою вона себе проголошувала свого часу? Аж ніяк! Початок третього тисячоліття може перетворитися на "Столітню війну" всіх проти всіх. І це в кращому випадку! Як діяла азіатська орда монголів? Памятаєте? Пропонували здатися, капітулювати і повністю підкоритися. В випадку відмови вбивали всіх... Кацапи це дрімуча і тупа Азія алкодегенератів. Вони організують всіх покидьків і всю мразоту на окупованих територіях і спрямовувавтимуть їх все далі і далі вглиб Європи до повного підкорення континенту. Саме таку ***** вони собі планують. Зрозуміло що спротив буде... але краще зупинити військових злочинців тут і зараз.
19.08.2025 08:02 Відповісти
 
 