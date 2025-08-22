Щури на зеленому Титаніку зайняті виборами, - Луценко

Банкова оголосила "реформу" ОП - тепер там працюватимуть військові й ветерани. Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко називає це ребрендингом та тим, що команда Зеленського готується не до перемоги, а до виборів.

про це йдеться у дописі Луценка на його фейсбук-сторінці.

"Картина маслом: у щурів на зеленому Титаніку навчальна тривога.

Якщо проаналізувати глибше, то це - ще один знак, чим зайняті у Зеленського в цей критичний для України час.

Не мобілізацією! Не ВПК! Не ППО!

Виборами!", - йдеться у дописі.

Луценко зазначи, що "Слуги народу", рейтинг яких впав до 6%, запускають ребрендинг.

"Тищенко, Безугла, Трухін та інша компанія тихенько йде в ліс. Точніше — під воду. На палубу виводять нових персонажів — кажуть, "заслужених військових". Але це радше декорації. Маю підозру, що це не про бойових героїв, а про військовослужбовців, які заслужили довіру Єрмака. Бо якщо раніше влада псувала окремих людей, то ця влада бере вже давно зіпсованих.

У будь-якому разі це спроба сховати тих, хто у перші тижні війни, за словами Арестовича, "проєбав" 20% території України, за спинами тих, хто всі ці роки стримував переважаючого ворога, втративши лише 1%", - зазначив експрокурор.

Нагадаємо, Андрій Єрмак запропонував президенту Зеленському реформувати Офіс Президента.