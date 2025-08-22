УКР
Щури на зеленому Титаніку зайняті виборами, - Луценко

Луценко про реформу ОП

Банкова оголосила "реформу" ОП - тепер там працюватимуть військові й ветерани. Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко називає це ребрендингом  та тим, що команда Зеленського готується не до перемоги, а до виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Луценка на його фейсбук-сторінці.

"Картина маслом: у щурів на зеленому Титаніку навчальна тривога.

Якщо проаналізувати глибше, то це - ще один знак, чим зайняті у Зеленського в цей критичний для України час.

Не мобілізацією! Не ВПК! Не ППО! 

Виборами!", - йдеться у дописі. 

Луценко зазначи, що "Слуги народу", рейтинг яких впав до 6%, запускають ребрендинг. 

"Тищенко, Безугла, Трухін та інша компанія тихенько йде в ліс. Точніше — під воду. На палубу виводять нових персонажів — кажуть, "заслужених військових". Але це радше декорації. Маю підозру, що це не про бойових героїв, а про військовослужбовців, які заслужили довіру Єрмака. Бо якщо раніше влада псувала окремих людей, то ця влада бере вже давно зіпсованих.

У будь-якому разі це спроба сховати тих, хто у перші тижні війни, за словами Арестовича, "проєбав" 20% території України, за спинами тих, хто всі ці роки стримував переважаючого ворога, втративши лише 1%", - зазначив експрокурор.

Нагадаємо, Андрій Єрмак запропонував президенту Зеленському реформувати Офіс Президента.

Зеленський Володимир (25217) Луценко Юрій (3447) Слуга народу (2846)
+23
Если туда набрать настоящих фронтовиков, то они на следующий день там всех перестреляют.
22.08.2025 13:07 Відповісти
+19
настоящіх? чекаємо як настоянщі відреагують на ЄРМАКІВСЬКУ шоблу переодягнутих в погони з ксівами про "45 виходів за лінію фронту" ...

але Люсь багато не буває ... Та й фронтовики вже не ті, котрі мовчки рятували країну до 2022го , поки какаяразніца вибирала Буратіну
22.08.2025 13:10 Відповісти
+18
22.08.2025 13:14 Відповісти
всі ви боти подляка такі, прикидаєтесь "яневіноватая"
22.08.2025 15:34 Відповісти
запалив пердачела Юга знатно подоляківцям що аж новорегів сюди послали..
22.08.2025 14:54 Відповісти
Перечитай інфу ще раз, може, дійде...
22.08.2025 14:56 Відповісти
до вас бачу не дійшов зміст мого посту.
нагнали сюди ботву яка замість виправдовування, типу клятий Юра каже брехню, почала його та "папіредників" брудом поливати.
отже Лученко сказав правду, доречі щось подібне кажуть і інші "опозиційні" блогери.
22.08.2025 15:00 Відповісти
Можливо, можливо... на клаві букви "г" і "р" поруч - можливо я на цю вашу помилку зреагував...
Тоді - вибачте.
22.08.2025 15:29 Відповісти
Єшче незакінчілася війна,
Єшче ніякими виборами в Україні навіть не жевріє,
А представники однієї відомої псевдопатріотичної партії заради місця біля корита вже НЕТІЛКО СІЮТЬ РОЗБРАТ ТА НЕНАВИСТЬ СЕРЕД УКРАЇНЦІВ, ТА ДО УКРАЇНЦІВ МАЮЧИХ ІНШІ ПОГЛЯДИ НІЖ ВОНИ...

ПРЕДСТАВНИКИ ОДНІЄЇ ВІДОМОЇ ПСЕВДОПАТРИОТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВЖЕ ПОЧАЛИ ЗАСІВАТИ НЕНАВИССТЬ ДО ВІЙСЬКОВИХ, ДО ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ТІЛКО ЗА ТЕ ШО ТІ МАЮТЬ ІНШІ ПОГЛЯДИ ТА НЕПІДТРИМУЮТЬ ЇХ ІДОЛА.

ГАНЕБНО ЦЕ.
ДУЖЕ ГАНЕБНО.
22.08.2025 16:22 Відповісти
Який "заслужений військовий" піде під владу пройдисвитів-ларьочників?
22.08.2025 16:26 Відповісти
