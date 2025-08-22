Крысы на зеленом Титанике заняты выборами, - Луценко

Банковая объявила "реформу" ОП - теперь там будут работать военные и ветераны. Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко называет это ребрендингом и тем, что команда Зеленского готовится не к победе, а к выборам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Луценко на его фейсбук-странице.

"Картина маслом: у крыс на зеленом Титанике учебная тревога.

Если проанализировать глубже, то это - еще один знак, чем заняты у Зеленского в это критическое для Украины время.

Не мобилизацией! Не ВПК! Не ПВО!

Выборами!" - говорится в заметке.

Луценко отметил, что "слуги народа", рейтинг которых упал до 6%, запускают ребрендинг.

"Тищенко, Безуглая, Трухин и другая компания тихонько уходит в лес. Точнее - под воду. На палубу выводят новых персонажей - говорят, "заслуженных военных". Но это скорее декорации. Подозреваю, что это не о боевых героях, а о военнослужащих, которые заслужили доверие Ермака. Потому что если раньше власть портила отдельных людей, то эта власть берет уже давно испорченных.

В любом случае это попытка спрятать тех, кто в первые недели войны, по словам Арестовича, "проэбал" 20% территории Украины, за спинами тех, кто все эти годы сдерживал превосходящего врага, потеряв лишь 1%", - отметил экс-прокурор.

Напомним, Андрей Ермак предложил президенту Зеленскому реформировать Офис Президента.