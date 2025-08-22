Крысы на зеленом Титанике заняты выборами, - Луценко
Банковая объявила "реформу" ОП - теперь там будут работать военные и ветераны. Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко называет это ребрендингом и тем, что команда Зеленского готовится не к победе, а к выборам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Луценко на его фейсбук-странице.
"Картина маслом: у крыс на зеленом Титанике учебная тревога.
Если проанализировать глубже, то это - еще один знак, чем заняты у Зеленского в это критическое для Украины время.
Не мобилизацией! Не ВПК! Не ПВО!
Выборами!" - говорится в заметке.
Луценко отметил, что "слуги народа", рейтинг которых упал до 6%, запускают ребрендинг.
"Тищенко, Безуглая, Трухин и другая компания тихонько уходит в лес. Точнее - под воду. На палубу выводят новых персонажей - говорят, "заслуженных военных". Но это скорее декорации. Подозреваю, что это не о боевых героях, а о военнослужащих, которые заслужили доверие Ермака. Потому что если раньше власть портила отдельных людей, то эта власть берет уже давно испорченных.
В любом случае это попытка спрятать тех, кто в первые недели войны, по словам Арестовича, "проэбал" 20% территории Украины, за спинами тех, кто все эти годы сдерживал превосходящего врага, потеряв лишь 1%", - отметил экс-прокурор.
Напомним, Андрей Ермак предложил президенту Зеленскому реформировать Офис Президента.
нагнали сюди ботву яка замість виправдовування, типу клятий Юра каже брехню, почала його та "папіредників" брудом поливати.
отже Лученко сказав правду, доречі щось подібне кажуть і інші "опозиційні" блогери.
Тоді - вибачте.