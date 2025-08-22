УКР
Обмеження руху транспорту в Києві
У центрі Києва 23 серпня обмежать рух транспорту через заходи за участю іноземних делегацій

У центрі Києва в суботу, 23 серпня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина обмежень - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.

"23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - сказано в повідомленні.

Мешканців та гостей столиці просять врахувати вищезгадану інформацію під час переміщення.

Також в Управлінні нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Читайте також: У центрі Києва 22 серпня обмежать дорожній рух через візити іноземних делегацій

До Зеленського повезуть, вони будуть показувать пальцями на карту України з Діпстейта, а Зеля ім покаже свого рожевого фламінго.
22.08.2025 22:34 Відповісти
Звучить як початок цікавого порнофільму
22.08.2025 22:57 Відповісти
22.08.2025 23:13 Відповісти
та кияни зовсім вийдуть на якийсь певний чяс за кордони міста Києва!
була б тільки якась користь з тих іноземних делегацій...
22.08.2025 22:38 Відповісти
У давні часи для проїзду пана чи іншого поважного пуріца нарід розганяли криками "Паді в гавно!" та нагаями. Зараз заради них "обмежують рух". Ну а нарід потерпить - така його доля.
22.08.2025 22:48 Відповісти
У давні часи (при гужевом транспорте) гавно/навоз находился на т.н "прооезжей части" и призыв пади в гавно нужно понимать как призыв броситься под колеса?
22.08.2025 23:20 Відповісти
 
 