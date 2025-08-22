У центрі Києва 23 серпня обмежать рух транспорту через заходи за участю іноземних делегацій

У центрі Києва в суботу, 23 серпня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина обмежень - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.

"23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - сказано в повідомленні.

Мешканців та гостей столиці просять врахувати вищезгадану інформацію під час переміщення.

Також в Управлінні нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Читайте також: У центрі Києва 22 серпня обмежать дорожній рух через візити іноземних делегацій