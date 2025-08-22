РУС
Новости Ограничение движения транспорта в Киеве
В центре Киева 23 августа ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями с участием иностранных делегаций

В центре Киева в субботу, 23 августа, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина ограничений - проведение охранных мероприятий в связи с участием иностранных делегаций.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят учесть вышеупомянутую информацию при перемещении.

Также в Управлении напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Читайте также: В центре Киева 22 августа ограничат дорожное движение в связи с визитами иностранных делегаций

Киев (26010) транспорт (1761) ограничение (121)
До Зеленського повезуть, вони будуть показувать пальцями на карту України з Діпстейта, а Зеля ім покаже свого рожевого фламінго.
22.08.2025 22:34 Ответить
Звучить як початок цікавого порнофільму
22.08.2025 22:57 Ответить
та кияни зовсім вийдуть на якийсь певний чяс за кордони міста Києва!
була б тільки якась користь з тих іноземних делегацій...
22.08.2025 22:38 Ответить
У давні часи для проїзду пана чи іншого поважного пуріца нарід розганяли криками "Паді в гавно!" та нагаями. Зараз заради них "обмежують рух". Ну а нарід потерпить - така його доля.
22.08.2025 22:48 Ответить
 
 