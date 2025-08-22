В центре Киева 23 августа ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями с участием иностранных делегаций

В центре Киева в субботу, 23 августа, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина ограничений - проведение охранных мероприятий в связи с участием иностранных делегаций.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят учесть вышеупомянутую информацию при перемещении.

Также в Управлении напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

