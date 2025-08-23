Окупанти обстріляли Краматорськ: пролунало понад 30 вибухів

Ввечері 22 серпня російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області. Пролунало понад три десятки вибухів.

Про це повідомила Краматорська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"22.08.2025 року в період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську", - йдеться у повідомленні.

У коментарі "Суспільному" начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів, що російські війська, ймовірно, обстріляли Краматорськ керованими авіабомбами.

"Наслідки атаки встановлюємо. Було чутно 31 вибух",- розповів посадовець.

Своєю чергою речниця ДСНС Донеччини Вероніка Бахал повідомила, що на цей час рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, більше інформації про пожежі не надходило.

