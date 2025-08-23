УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5200 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Краматорська
449 2

Окупанти обстріляли Краматорськ: пролунало понад 30 вибухів

вибухи, дим

Ввечері 22 серпня російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області. Пролунало понад три десятки вибухів.

Про це повідомила Краматорська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"22.08.2025 року в період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську", - йдеться у повідомленні.

У коментарі "Суспільному" начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів, що російські війська, ймовірно, обстріляли Краматорськ керованими авіабомбами.

"Наслідки атаки встановлюємо. Було чутно 31 вибух",- розповів посадовець.

Своєю чергою речниця  ДСНС Донеччини Вероніка Бахал повідомила, що на цей час рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, більше інформації про пожежі не надходило.

Дивіться також: Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська: постраждали три людини. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (756) обстріл (30447) Донецька область (9381) Краматорський район (610)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У відповідь ми жорстко вдаримо по москалоті потужною баєчкою про стопітсот ракет Фламінго, про мільярд ракет Пекло, про ******* ракет Трембіта... А від вечірнього потужного відосика з неголеним хлєбалом в екранє єдЫного шмарафона заклякне все ППО підаростана ... Так переможемо!!!
показати весь коментар
23.08.2025 00:46 Відповісти
 
 