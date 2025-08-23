Окупанти обстріляли Краматорськ: пролунало понад 30 вибухів
Ввечері 22 серпня російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області. Пролунало понад три десятки вибухів.
Про це повідомила Краматорська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"22.08.2025 року в період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську", - йдеться у повідомленні.
У коментарі "Суспільному" начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів, що російські війська, ймовірно, обстріляли Краматорськ керованими авіабомбами.
"Наслідки атаки встановлюємо. Було чутно 31 вибух",- розповів посадовець.
Своєю чергою речниця ДСНС Донеччини Вероніка Бахал повідомила, що на цей час рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, більше інформації про пожежі не надходило.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль