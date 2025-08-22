Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська: постраждали три людини. ФОТО
У п'ятницю, 22 серпня, російські окупанти завдали ударів по приватному сектору міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожих атак постраждали три людини.
Про це в телеграм повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Під час ворожої атаки пролунало близько 10 вибухів.
"Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення", - розповів Філашкін.
Через російські обстріли також пошкоджено численні будинки - остаточні наслідки наразі встановлюють.
Олександр Іванович Паламарчук
