Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска: пострадали три человека. ФОТО
В пятницу, 22 августа, российские оккупанты нанесли удары по частному сектору города Краматорск Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали три человека.
Об этом в телеграм сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Во время вражеской атаки прозвучало около 10 взрывов.
"Среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения", - рассказал Филашкин.
Из-за российских обстрелов также повреждены многочисленные дома - окончательные последствия пока устанавливаются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий22.08.2025 19:30 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль