Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска: пострадали три человека. ФОТО

В пятницу, 22 августа, российские оккупанты нанесли удары по частному сектору города Краматорск Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали три человека.

Об этом в телеграм сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Во время вражеской атаки прозвучало около 10 взрывов.

"Среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения", - рассказал Филашкин.

Из-за российских обстрелов также повреждены многочисленные дома - окончательные последствия пока устанавливаются.

