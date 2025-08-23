РУС
Оккупанты обстреляли Краматорск: прогремело более 30 взрывов

Вечером 22 августа российские захватчики обстреляли Краматорск Донецкой области. Прозвучало более трех десятков взрывов.

Об этом сообщила Краматорская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"22.08.2025 года в период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск произошел вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску", - говорится в сообщении.

В комментарии "Суспільному" начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко рассказал, что российские войска, вероятно, обстреляли Краматорск управляемыми авиабомбами.

"Последствия атаки устанавливаем. Было слышно 31 взрыв",- рассказал чиновник.

В свою очередь спикер ГСЧС Донецкой области Вероника Бахал сообщила, что в настоящее время спасатели ликвидировали пожар автомобиля, больше информации о пожаре не поступало.

У відповідь ми жорстко вдаримо по москалоті потужною баєчкою про стопітсот ракет Фламінго, про мільярд ракет Пекло, про ******* ракет Трембіта... А від вечірнього потужного відосика з неголеним хлєбалом в екранє єдЫного шмарафона заклякне все ППО підаростана ... Так переможемо!!!
23.08.2025 00:46 Ответить
 
 