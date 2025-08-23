Мерц, Макрон та Туск приїдуть до Молдови на День незалежності країни

Троє європейських лідерів - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибудуть до Молдови 27 серпня на День незалежності країни.

Про це повідомив заступник речника федерального уряду ФРН Штеффен Маєр, інформує Цензор.НЕТ.

"Федеральний канцлер Фрідріх Мерц 27 серпня 2025 року відвідає Республіку Молдова. Візит відбудеться з нагоди Дня незалежності Молдови у форматі Веймарського трикутника – разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском",- розповів представник уряду ФРН.

Очікується, що Туска, Мерца та Макрона прийме президентка Молдови Майя Санду. Після цього запланована спільна пресконференція федерального канцлера Мерца, президентки Санду, президента Макрона та прем’єр-міністра Туска.

У програмі візиту також передбачена спільна вечеря та промова канцлера Німеччини.

Читайте також: Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, - Politico