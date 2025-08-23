РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости
2 356 18

Мерц, Макрон и Туск приедут в Молдову на День независимости страны

туск, мерц, макрон

Трое европейских лидеров - канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск прибудут в Молдову 27 августа на День независимости страны.

Об этом сообщил заместитель спикера федерального правительства ФРГ Штеффен Майер, информирует Цензор.НЕТ.

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 27 августа 2025 года посетит Республику Молдова. Визит состоится по случаю Дня независимости Молдовы в формате Веймарского треугольника - вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском",- рассказал представитель правительства ФРГ.

Ожидается, что Туска, Мерца и Макрона примет президент Молдовы Майя Санду. После этого запланирована совместная пресс-конференция федерального канцлера Мерца, президента Санду, президента Макрона и премьер-министра Туска.

В программе визита также предусмотрен совместный ужин и речь канцлера Германии.

Читайте также: Молдова может опередить Украину на пути к членству в ЕС, - Politico

Автор: 

Молдова (1912) Туск Дональд (781) Макрон Эмманюэль (1424) Фридрих Мерц (214)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Молдова буде в ЄС ,Україна з🤡 та його шоблою слуг ,буде ще довго в *ОПі...
показать весь комментарий
23.08.2025 03:05 Ответить
+12
тобі мало безвізу ЗІЛЬОНОЄ? то піди полазь на мільярді посажених вовкою дерев , бо для війни він гзодився лиш мародерити своїми менеджерами .
показать весь комментарий
23.08.2025 03:58 Ответить
+9
ага безвиз не работает - цапи не знають шо работает?
показать весь комментарий
23.08.2025 04:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молдова буде в ЄС ,Україна з🤡 та його шоблою слуг ,буде ще довго в *ОПі...
показать весь комментарий
23.08.2025 03:05 Ответить
тобі мало безвізу ЗІЛЬОНОЄ? то піди полазь на мільярді посажених вовкою дерев , бо для війни він гзодився лиш мародерити своїми менеджерами .
показать весь комментарий
23.08.2025 03:58 Ответить
ага безвиз не работает - цапи не знають шо работает?
показать весь комментарий
23.08.2025 04:22 Ответить
такий "безвіз нафіг нє работает", що міліони жінок і дітей з перших днів війни і досі можуть вільно та швидко виїхати з України в безпечні місця.
нас так "не чекають в ЄС", що надали на близько 100 млрд. військової допомоги і бюджет України на 70% дотаційний Заходом і тільки завдяки цьому ми можемо чинити спротив оркам.

дєшьовий та тупий тролінг, кацапе !

.
показать весь комментарий
23.08.2025 05:52 Ответить
Слухай, рускій, ну от чому кацапська рийка вічно в українському тарелі?!
Вічне питання...
показать весь комментарий
23.08.2025 08:23 Ответить
100% 👏👍
показать весь комментарий
23.08.2025 09:15 Ответить
Max SHela ти єсть фсбшная дурилка картонная как раз дело тут в вашем вассале zеле но первопричина етого все го #здеца ваш фюрер путин и ви все так називаємиє рассияне с вашим имперским мирровозрениєм. А ЄС и кокойто там Порошенко тут не при делах. .p.s. ти бот конторский смени флаґ на червоно - чорний , может бить поверю, как нибуть в другой раз.😆
показать весь комментарий
23.08.2025 04:54 Ответить
А в Україну пісятно?
показать весь комментарий
23.08.2025 10:44 Ответить
 
 