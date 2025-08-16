Молдова может опередить Украину на пути к членству в ЕС, - Politico

Европейский Союз рассматривает возможность отделить евроинтеграционный процесс Молдовы от Украины накануне парламентских выборов в стране 28 сентября.

Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов и одного чиновника ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого переговорного кластера для Молдовы в начале сентября, после встречи Совета ЕС.

Такой шаг может дать мощный электоральный толчок президенту Майе Санду, партия которой "Действие и солидарность" проводит кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с попытками России склонить голоса в пользу пророссийских сил.

"Нужно найти способ открыть первый кластер. Это было бы сигналом для России. Это лишило бы аргументов в пользу нарратива россиян, который утверждает, что нет никакого прогресса на пути к членству в ЕС", - сказал глава Комитета ассоциации ЕС - Молдова в Европейском парламенте Зигфрид Муресан.

В то же время украинский дипломат сказал, что разрешение Молдове двигаться вперед, оставляя Украину на паузе, могут негативно воспринять в Киеве. Заявки Украины и Модовы на членство в ЕС движутся вместе с тех пор, как обе получили начальный зеленый свет от Европейского Совета в 2023 году.

"Существует опасность послать неправильный сигнал украинцам. В то время, когда на Аляске обсуждается будущий мир, нам нужно максимально поддерживать перспективу членства в ЕС",- цитирует издание украинского дипломата.

Politico отмечает, что проблема заключается в том, что заявку Украины блокирует Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан сделал противодействие вступлению Украины в ЕС ключевым элементом собственной борьбы за переизбрание в следующем году.

Поэтому, хотя Молдова может получить одобрение всех 27 стран-членов по открытию переговорного кластера на неформальном заседании Совета ЕС, Украина вряд ли будет иметь единогласную поддержку.

В статье говорится, что рассматриваются несколько вариантов, чтобы показать Украине, что ее кандидатура продвигается вперед, даже если не будет открыт переговорный кластер. Среди них - предоставление Украине доступа к программе Horizon Europe или полноценное включение в программу студенческого обмена Erasmus.

Дипломаты и чиновники также добавляют, что обстоятельства могут быстро измениться, в частности учитывая встречу Дональда Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

