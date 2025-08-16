Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, - Politico

Європейський Союз розглядає можливість відділити євроінтеграційний процес Молдови від України напередодні парламентських виборів в країні 28 вересня.

Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів та одного чиновника ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно зі сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого переговорного кластера для Молдови на початку вересня, після зустрічі Ради ЄС.

Такий крок може дати потужний електоральний поштовх президентці Майї Санду, партія якої "Дія і солідарність" проводить кампанію на проєвропейській платформі та стикається зі спробами Росії схилити голоси на користь проросійських сил.

"Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це було б сигналом для Росії. Це позбавило б аргументів на користь наративу росіян, який стверджує, що немає жодного прогресу на шляху до членства в ЄС", - сказав очільник Комітету асоціації ЄС - Молдова в Європейському парламенті Зігфрід Муресан.

Водночас український дипломат сказав, що дозвіл Молдові рухатися вперед, залишаючи Україну на паузі, можуть негативно сприйняти в Києві. Заявки України та Модови на членство в ЄС рухаються разом відтоді, як обидві отримали початкове зелене світло від Європейської Ради у 2023 році.

"Існує небезпека послати неправильний сигнал українцям. У той час, коли на Алясці обговорюється майбутній мир, нам потрібно максимально підтримувати перспективу членства в ЄС",- цитує видання українського дипломата.

Politico зауважує, що проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина. Премʼєр-міністр Віктор Орбан зробив протидію вступу України до ЄС ключовим елементом власної боротьби за переобрання наступного року.

Тож, хоча Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів щодо відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради ЄС, Україна навряд матиме одноголосну підтримку.

У статті йдеться, що розглядаються кілька варіантів, щоб показати Україні, що її кандидатура просувається вперед, навіть якщо не буде відкрито переговорний кластеро. Серед них - надання Україні доступу до програми Horizon Europe або повноцінне включення до програми студентського обміну Erasmus.

Дипломати і посадовці також додають, що обставини можуть швидко змінитися, зокрема з огляду на зустріч Дональда Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

