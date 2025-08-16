УКР
Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, - Politico

Майя Санду

Європейський Союз розглядає можливість відділити євроінтеграційний процес Молдови від України напередодні парламентських виборів в країні 28 вересня.

Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів та одного чиновника ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно зі сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого переговорного кластера для Молдови на початку вересня, після зустрічі Ради ЄС.

Такий крок може дати потужний електоральний поштовх президентці Майї Санду, партія якої "Дія і солідарність" проводить кампанію на проєвропейській платформі та стикається зі спробами Росії схилити голоси на користь проросійських сил.

Читайте також: Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС

"Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це було б сигналом для Росії. Це позбавило б аргументів на користь наративу росіян, який стверджує, що немає жодного прогресу на шляху до членства в ЄС", - сказав очільник Комітету асоціації ЄС - Молдова в Європейському парламенті Зігфрід Муресан.

Водночас український дипломат сказав, що дозвіл Молдові рухатися вперед, залишаючи Україну на паузі, можуть негативно сприйняти в Києві. Заявки України та Модови на членство в ЄС рухаються разом відтоді, як обидві отримали початкове зелене світло від Європейської Ради у 2023 році.

"Існує небезпека послати неправильний сигнал українцям. У той час, коли на Алясці обговорюється майбутній мир, нам потрібно максимально підтримувати перспективу членства в ЄС",- цитує видання українського дипломата.

Politico зауважує, що проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина. Премʼєр-міністр Віктор Орбан зробив протидію вступу України до ЄС ключовим елементом власної боротьби за переобрання наступного року.

Читайте також: Україна виконала всі свої зобов’язання на шляху до ЄС, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера, - Зеленський

Тож, хоча Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів щодо відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради ЄС, Україна навряд матиме одноголосну підтримку.

У статті йдеться, що розглядаються кілька варіантів, щоб показати Україні, що її кандидатура просувається вперед, навіть якщо не буде відкрито переговорний кластеро. Серед них - надання Україні доступу до програми Horizon Europe або повноцінне включення до програми студентського обміну Erasmus.

Дипломати і посадовці також додають, що обставини можуть швидко змінитися, зокрема з огляду на зустріч Дональда Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

Читайте також: Чехія проти розділення України та Молдови на шляху до членства в ЄС, - Ліпавський

+16
Навіщо так далеко ходити, тут просто можна згадати історію з НАБУ-САП і іншими реформами. Європейці прекрасно розуміють з ким мають справу.
показати весь коментар
16.08.2025 00:58 Відповісти
+14
Багато факторів на користь Молдови, серед яких підтримка Румунії, відсутність війни, але не останнім фактором є адекватна президентка, яка не ув'язнювала патріотів та не заглядала в очі путіну. Але нашим 73% цього не доведеш.
показати весь коментар
16.08.2025 00:55 Відповісти
+11
Нашими трупами багато хто вирішив собі багато питань.
показати весь коментар
16.08.2025 00:54 Відповісти
Це тобі таке намолола, ота «послиця» з опу, стафенішина????
показати весь коментар
16.08.2025 01:12 Відповісти
зе - лох, тріпка, втік.
показати весь коментар
16.08.2025 02:02 Відповісти
Дивно виходить у зеленої ботви - крадуть, брешуть і кидають партнерів зелені виблRдки, а винен ЄС.
показати весь коментар
16.08.2025 01:38 Відповісти
Сама посрала, сама поїла - молодець. ))
показати весь коментар
16.08.2025 01:55 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 07:41 Відповісти
А порохобот це погано?Завдяки Пороху ти можеш вільно виїджати за кордон.Завдяки Пороху наші біженці вільно живуть у Европі, а не сидять у таборах на кордоні.А завдяки зелі почалося повномасштабне вторгнення❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
16.08.2025 09:11 Відповісти
Спочатку хай Україна обгонить, а потім вже будемо говорити, бо поки що це просто пусте базікання на тему "всі нас кинули". Обгоніть. Не для Європи, для себе.
показати весь коментар
16.08.2025 01:08 Відповісти
Ні одна плят з мого оточення не призналась, що голосувала за зєлю. Убив би.
показати весь коментар
16.08.2025 01:50 Відповісти
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
показати весь коментар
16.08.2025 02:04 Відповісти
Турция, которая подала заявку в 1987 году. Также долго ожидают вступления Северная Македония (с 2004 года), Черногория (с 2008 года), Албания (с 2009 года) и Сербия (с 2009 года). Украина и Молдова получили статус кандидата в 2022 году. Два года прошло и говоришь про какой то 2013 год ) там было евроинтеграция на майдане и мы её получили и шенген
показати весь коментар
16.08.2025 01:02 Відповісти
Какие сказки ? Зеля 28 февраля 22 года только подал заявку на вступление в ЕС и через пол года дали статус кандидата) а ты пишешь про 13 год, с такими историками и знатоками точно никогда и никуда не вступим)
показати весь коментар
16.08.2025 01:08 Відповісти
Потрібно обирати адекватну владу та тиснути на неї з приводу запровадження антикорупційних заходів. Чому у нас до цих пір не можна відкривати кримінальні справи за невідповідності легальних доходів та фактичних статків?
показати весь коментар
16.08.2025 01:05 Відповісти
Потрібно менше уші підставляти.
показати весь коментар
16.08.2025 01:51 Відповісти
Молдові 🤡 нема , повтікали ...тому Україна з зеленським пасе задніх , все як хоче московія ,дЄрмак контролює ...
показати весь коментар
16.08.2025 00:56 Відповісти
безмежна подяка мудрому наріту
показати весь коментар
16.08.2025 01:00 Відповісти
І Молдову кинуть під приводом невирішеного питання з ПМР. Смердить тим, що й Молдова нікуди не дінеться від України((((
показати весь коментар
16.08.2025 01:00 Відповісти
Українці вже в Євросоюзі , 🤡 виженуть за поребник і тоді і Україна буде в ЄС !!!
показати весь коментар
16.08.2025 01:00 Відповісти
поживемо...побачимо ...нафту та золото їсти не будеш , а шоб володіти світом ,Україну треба окупувати всю , а це х* й станеться !!!
показати весь коментар
16.08.2025 01:12 Відповісти
в Євросоюзі справжні українці, а не "тєрпіли"
показати весь коментар
16.08.2025 02:05 Відповісти
Тобто ти - тєрпіло, чи як ?
показати весь коментар
16.08.2025 06:32 Відповісти
Україна проливає кров за європейські цінності та безпеку демократичної частини Європи, а преференції для вступу до ЄС дають Молдові, у якій ось-ось підкацапські комуняки отримають владу. Може ще до НАТО запросять у всьому загалі межетнічних проблем і гагаузів, які розхитиють політичну ситуацію.
показати весь коментар
16.08.2025 01:06 Відповісти
Кожна ********** у світі ховається за спину України.
показати весь коментар
16.08.2025 01:54 Відповісти
І до речі, Порошенко обіцяв, що ми будемо у ЄС та будемо в НАТО. Народ послухав і вибрав Януковича 2.
показати весь коментар
16.08.2025 01:07 Відповісти
А чего тогда Порошенко не подал заявку на вступление в ЕС ?) Наверно хотел на втором сроке сделать
показати весь коментар
16.08.2025 01:10 Відповісти
"Какая разніца" та "Хуже нє будєт" дало плоди.

Нарешті простий нарід повинен бути задоволений - він залишиться у тому лайні, до якого звик.
показати весь коментар
16.08.2025 01:08 Відповісти
******* справедливо, ******** світ
показати весь коментар
16.08.2025 01:24 Відповісти
Народ Молдови це заслуговує. З нашим бардаком у владі, поліції, судах, корупціонерах, а головне люди загубили людяність. То чому ми маємо бути першими за Молдову?
показати весь коментар
16.08.2025 03:09 Відповісти
Молдова зможе виперделити Україну
показати весь коментар
16.08.2025 05:27 Відповісти
Безтолковий ішак та його зелене шапіто є головною перешкодою вступу країни в ЄС та НАТО. Доки це обкурене чмо перебуватиме на Банковій, доти не буде жодних успіхів.
показати весь коментар
16.08.2025 06:49 Відповісти
Де ще буде той ЄС за декілька років.
показати весь коментар
16.08.2025 07:29 Відповісти
Сподіваюся, Україна ніколи не вступить до ЄС. Повірте нам там нічого робити.
показати весь коментар
16.08.2025 07:30 Відповісти
Молдова вибрала президентом розумну пані, а українці ворога, антимайданівця, чужого для України.
показати весь коментар
16.08.2025 07:36 Відповісти
 
 