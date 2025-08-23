УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10031 відвідувач онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
1 075 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 075 160 осіб (+790 за добу), 11 129 танків,31 858 артсистем, 23 164 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищена техніка РФ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 075 160 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1075160 (+840) осіб
  • танків – 11129 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23164 (+4) од
  • артилерійських систем – 31858 (+23) од
  • РСЗВ – 1472 (+0) од
  • засоби ППО – 1210 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148)
  • крилаті ракети – 3598 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86)
  • спеціальна техніка – 3944 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив 30 атак на Покровському напрямку, знешкоджено 94 окупанти, - Генштаб

Втрати ворога 22 серпня

Автор: 

армія рф (18525) Генштаб ЗС (7136) ліквідація (4372) знищення (8051)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Козлярня потроху видихається, навіть Трамп їм не дуже допоміг. Треба ×ерачити НПЗ та НПС 24/7, а ближче до зими роздовбати електромережі мацкви та інших великих міст та регіонів. Тоді в будь-якому разі нам буде легше, ніж кацапам, бо в нас клімат значно тепліший, а логістика суттєво коротша.
показати весь коментар
23.08.2025 07:50 Відповісти
+4
Різні цифри в заголовку і в інфографіці.
показати весь коментар
23.08.2025 07:56 Відповісти
+2
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
23.08.2025 07:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
23.08.2025 07:50 Відповісти
Козлярня потроху видихається, навіть Трамп їм не дуже допоміг. Треба ×ерачити НПЗ та НПС 24/7, а ближче до зими роздовбати електромережі мацкви та інших великих міст та регіонів. Тоді в будь-якому разі нам буде легше, ніж кацапам, бо в нас клімат значно тепліший, а логістика суттєво коротша.
показати весь коментар
23.08.2025 07:50 Відповісти
Херачити чим?
показати весь коментар
23.08.2025 08:08 Відповісти
Ти три роки в коматозі гуляв? Почитай щось хоча б з останніх новин.
показати весь коментар
23.08.2025 08:24 Відповісти
Вже тиждень рекламують потужну рожеву вундервафлю, де ж ви були?
показати весь коментар
23.08.2025 08:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
23.08.2025 07:51 Відповісти
Україна знищила 3 мільйони протипіхотних мін (станом на 2020 рік) в рамках зобов'язань щодо Оттавської конвенції.
показати весь коментар
23.08.2025 07:53 Відповісти
Різні цифри в заголовку і в інфографіці.
показати весь коментар
23.08.2025 07:56 Відповісти
В заголовку вчорашні )
показати весь коментар
23.08.2025 08:13 Відповісти
Смерть москалям-окупантам !
показати весь коментар
23.08.2025 08:07 Відповісти
Минув 4203 день москальсько-української війни.
118! одиниць знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 075 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показати весь коментар
23.08.2025 08:10 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 08:11 Відповісти
 
 