Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 075 160 осіб (+790 за добу), 11 129 танків,31 858 артсистем, 23 164 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 075 160 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1075160 (+840) осіб
- танків – 11129 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23164 (+4) од
- артилерійських систем – 31858 (+23) од
- РСЗВ – 1472 (+0) од
- засоби ППО – 1210 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148)
- крилаті ракети – 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86)
- спеціальна техніка – 3944 (+0)
Топ коментарі
+4 Luka Lukich #363772
показати весь коментар23.08.2025 07:50 Відповісти Посилання
+4 Pawlo Kit
показати весь коментар23.08.2025 07:56 Відповісти Посилання
+2 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар23.08.2025 07:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
118! одиниць знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 075 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.