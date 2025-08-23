РУС
2 908 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 075 160 человек (+840 за сутки), 11 129 танков, 31 858 артсистем, 23 164 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтожена техника РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 075 160 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 075 160 (+840) человек,
  • танков - 11 129 (+5) единиц, 
  • боевых бронированных машин - 23 164 (+4) единицы,
  • артиллерийских систем - 31 858 (+23) единиц,
  • РСЗО - 1472 (+0) единицы,
  • средств ПВО - 1210 (+0) единиц,
  • самолетов - 422 (+0) единицы,
  • вертолетов - 340 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 935 (+148) единиц,
  • крылатых ракет - 3598 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 59 512 (+86) единиц,
  • специальной техники - 3944 (+0) единицы.

Потери врага 22 августа

Автор: 

армия РФ (20374) Генштаб ВС (6837) ликвидация (3983) уничтожение (7737)
Топ комментарии
+11
Козлярня потроху видихається, навіть Трамп їм не дуже допоміг. Треба ×ерачити НПЗ та НПС 24/7, а ближче до зими роздовбати електромережі мацкви та інших великих міст та регіонів. Тоді в будь-якому разі нам буде легше, ніж кацапам, бо в нас клімат значно тепліший, а логістика суттєво коротша.
23.08.2025 07:50 Ответить
+11
Минув 4203 день москальсько-української війни.
118! одиниць знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 075 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
23.08.2025 08:10 Ответить
+7
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
23.08.2025 07:50 Ответить
