Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 075 160 человек (+840 за сутки), 11 129 танков, 31 858 артсистем, 23 164 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 075 160 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 075 160 (+840) человек,

танков - 11 129 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 23 164 (+4) единицы,

артиллерийских систем - 31 858 (+23) единиц,

РСЗО - 1472 (+0) единицы,

средств ПВО - 1210 (+0) единиц,

самолетов - 422 (+0) единицы,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 935 (+148) единиц,

крылатых ракет - 3598 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 59 512 (+86) единиц,

специальной техники - 3944 (+0) единицы.

