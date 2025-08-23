Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 075 160 человек (+840 за сутки), 11 129 танков, 31 858 артсистем, 23 164 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 075 160 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 075 160 (+840) человек,
- танков - 11 129 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 23 164 (+4) единицы,
- артиллерийских систем - 31 858 (+23) единиц,
- РСЗО - 1472 (+0) единицы,
- средств ПВО - 1210 (+0) единиц,
- самолетов - 422 (+0) единицы,
- вертолетов - 340 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 935 (+148) единиц,
- крылатых ракет - 3598 (+0) единиц,
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 59 512 (+86) единиц,
- специальной техники - 3944 (+0) единицы.
118! одиниць знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 075 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.