Враг совершил 30 атак на Покровском направлении, уничтожены 94 оккупанта, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 107 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 79 КАБов. Кроме того, применил 1419 дронов-камикадзе, совершил 3033 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 20 управляемых авиабомб, и совершил 221 обстрел, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе населенного пункта Амбарное и в сторону Колодязного, украинскими подразделениями отбиты три атаки, один бой пока продолжается.

Шесть атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские воины остановили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки, боевые столкновения в некоторых локациях до сих пор не прекращаются.

На Сиверском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмовые действия противника.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 оккупанта и ранили 41. Поражены две артиллерийские системы, 14 БПЛА, пять автомобилей, склад военно-технического имущества и пять укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка, на данный момент продолжается бой.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении в районе Каменского захватчики один раз пытались идти вперед на позиции наших войск, получили отпор.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.