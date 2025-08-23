Нічні атаки на Дніпропетровщину: ворог атакував три райони, сили ППО збили три ворожі дрони

Минулої ночі російська армія знову атакувала Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбами. У Павлограді, Синельниківському та Нікопольському районах сталися пожежі, однак обійшлося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Через влучання БпЛА по Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа.

Поцілив агресор і по Межівській громаді, застосував FPV-дрон. КАБами вдарив по Маломихайлівській громаді.

Внаслідок атаки БпЛА зайнялося й у Павлограді. Вогонь рятувальники приборкали.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Горіла суха трава. Ніхто не постраждав.

