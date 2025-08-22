Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: пошкоджені будинки, дитсадок, магазини. ФОТОрепортаж

Впродовж дня 22 серпня російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Ворог застосовував FPV-дрони, артилерію та КАБи.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По Нікопольщині протягом дня агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл з РСЗВ "Град" у Марганці загалом пошкоджені понад 20 приватних і 6 багатоквартирних будинків, 5 господарських споруд, одна – знищена. Понівечені дитячий центр творчості, 2 авто і гараж.

Також є оновлені дані й щодо атаки КАБами на Покровську громаду Синельниківщини, що сталася вранці. Окрім гімназії, там побиті дитсадок, будинок культури, магазини, 2 приватні будинки, гараж, будівля, що не експлуатувалася, авто та лінія електропередач.

Вдень та надвечір російські окупанти також тероризували район. Ворог застосував безпілотники по Межівській і Шахтарській громадах. Горіла приватна оселя, пошкоджені 4 автівки.

FPV-дроном противник завдав удару по Зеленодольській громаді Криворізького району. Понівечений приватний будинок.

