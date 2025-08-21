УКР
Унаслідок ворожих атак пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівку та приватні будинки на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 21 серпня російські війська продовжували бити по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого горіла суха трава та будинки, є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Нікопольщині протягом дня ворог бив безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській – міській і сільській – громадах.

Унаслідок атак пошкоджені 2 приватні будинки, багатоповерхівка, інфраструктура. Зайнялася суха трава.

Обстріли Дніпропетровщини 21 серпня

За уточненою інформацією, через ранкові удари FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Загорілися 2 приватні оселі.

