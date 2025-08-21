УКР
Наслідки ударів РФ по двох районах Дніпропетровщини. Постраждав чоловік, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Під ударом опинилися Павлоградський та Синельниківський райони, внаслідок чого було травмовано чоловіка 1977 р.н.

Виникло декілька пожеж, понівечені 2 підприємства та газогін.

Наразі рятувальники працюють на місцях ворожих ударів.

Удар РФ по Дніпропетровщині 21 серпня 2025 року
