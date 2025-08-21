РУС
Последствия ударов РФ по двум районам Днепропетровской области. Пострадал мужчина, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали два района Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Под ударом оказались Павлоградский и Синельниковский районы, в результате чего был травмирован мужчина 1977 г.р.

Возникло несколько пожаров, изуродованы 2 предприятия и газопровод.

Сейчас спасатели работают на местах вражеских ударов.

Удар РФ по Днепропетровской области 21 августа 2025 года
Удар РФ по Днепропетровской области 21 августа 2025 года
Удар РФ по Днепропетровской области 21 августа 2025 года
Удар РФ по Днепропетровской области 21 августа 2025 года

обстрел (29099) Днепропетровская область (4373) Павлоградский район (54) Синельниковский район (189)
