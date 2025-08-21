Последствия ударов РФ по двум районам Днепропетровской области. Пострадал мужчина, возникли пожары. ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали два района Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Под ударом оказались Павлоградский и Синельниковский районы, в результате чего был травмирован мужчина 1977 г.р.
Возникло несколько пожаров, изуродованы 2 предприятия и газопровод.
Сейчас спасатели работают на местах вражеских ударов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль