Вследствие вражеских атак повреждена инфраструктура, многоэтажка и частные дома на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 21 августа российские войска продолжали бить по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, вследствие чего горела сухая трава и дома, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Никопольщине в течение дня враг бил беспилотниками и артиллерией. Взрывы раздавались в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской - городской и сельской - громадах.



Вследствие атак повреждены 2 частных дома, многоэтажка, инфраструктура. Загорелась сухая трава.

По уточненной информации, из-за утренних ударов FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района возникли пожары. Загорелись 2 частных дома.







