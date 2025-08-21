Вследствие вражеских атак повреждена инфраструктура, многоэтажка и частные дома на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 21 августа российские войска продолжали бить по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, вследствие чего горела сухая трава и дома, есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по Никопольщине в течение дня враг бил беспилотниками и артиллерией. Взрывы раздавались в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской - городской и сельской - громадах.
Вследствие атак повреждены 2 частных дома, многоэтажка, инфраструктура. Загорелась сухая трава.
По уточненной информации, из-за утренних ударов FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района возникли пожары. Загорелись 2 частных дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль