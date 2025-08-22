Россияне атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: повреждены дома, детский сад, магазины. ФОТОрепортаж

В течение дня 22 августа российские захватчики атаковали три района Днепропетровщины. Враг применял FPV-дроны, артиллерию и КАБы.

Об этом в телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По Никопольщине в течение дня агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

По уточненной информации, из-за ночного обстрела из РСЗО "Град" в Марганце в целом повреждены более 20 частных и 6 многоквартирных домов, 5 хозяйственных построек, одна - уничтожена. Повреждены детский центр творчества, 2 авто и гараж.

Также есть обновленные данные и по атаке КАБами на Покровскую громаду Синельниковского района, произошедшей утром. Кроме гимназии, там побиты детсад, дом культуры, магазины, 2 частных дома, гараж, здание, которое не эксплуатировалось, авто и линия электропередач.

Днем и вечером российские оккупанты также терроризировали район. Враг применил беспилотники по Межевской и Шахтерской громадах. Горел частный дом, повреждены 4 автомобиля.

FPV-дроном противник нанес удар по Зеленодольской громаде Криворожского района. Поврежден частный дом.

