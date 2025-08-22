РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10801 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
466 3

Россияне атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: повреждены дома, детский сад, магазины. ФОТОрепортаж

В течение дня 22 августа российские захватчики атаковали три района Днепропетровщины. Враг применял FPV-дроны, артиллерию и КАБы.

Об этом в телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По Никопольщине в течение дня агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

обстрелы Днепропетровской области

По уточненной информации, из-за ночного обстрела из РСЗО "Град" в Марганце в целом повреждены более 20 частных и 6 многоквартирных домов, 5 хозяйственных построек, одна - уничтожена. Повреждены детский центр творчества, 2 авто и гараж.

обстрелы Днепропетровской области

Также есть обновленные данные и по атаке КАБами на Покровскую громаду Синельниковского района, произошедшей утром. Кроме гимназии, там побиты детсад, дом культуры, магазины, 2 частных дома, гараж, здание, которое не эксплуатировалось, авто и линия электропередач.

обстрелы Днепропетровской области

Днем и вечером российские оккупанты также терроризировали район. Враг применил беспилотники по Межевской и Шахтерской громадах. Горел частный дом, повреждены 4 автомобиля.

обстрелы Днепропетровской области

FPV-дроном противник нанес удар по Зеленодольской громаде Криворожского района. Поврежден частный дом.

обстрелы Днепропетровской области

обстрелы Днепропетровской области

обстрелы Днепропетровской области

обстрелы Днепропетровской области

Смотрите также: В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, многоэтажка и частные дома на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

Никополь (1158) Днепропетровская область (4375) Криворожский район (175) Никопольский район (394) Синельниковский район (194) Синельниково (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воюють суки кацапські з мирним населенням,щоб ви всі там пропали пропадом!
показать весь комментарий
22.08.2025 19:07 Ответить
Понівечений? Срака йому.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:51 Ответить
Где ответка ракетой Фламинго, пишу и самому смешно. Этой чудо ракетой завалили и ютуб и телеграм каналы, все трубят, что их клепают чуть ли ни 24/7 и уже наклепали достаточно, чтобы показать на деле какая она грозная для кацапии.
показать весь комментарий
22.08.2025 19:58 Ответить
 
 