Ночные атаки на Днепропетровщину: враг атаковал три района, силы ПВО сбили три вражеских дрона

Прошлой ночью российская армия снова атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и авиабомбами. В Павлограде, Синельниковском и Никопольском районах произошли пожары, обошлось без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Из-за попадания БПЛА по Покровской громаде Синельниковского района возник пожар.

Ударил агрессор и по Межевской громаде, применив FPV-дрон. КАБами ударил по Маломихайловской громаде.

В результате атаки БПЛА загорелось и в Павлограде. Огонь спасатели укротили.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады. Горела сухая трава. Никто не пострадал.

