Ночные атаки на Днепропетровщину: враг атаковал три района, силы ПВО сбили три вражеских дрона
Прошлой ночью российская армия снова атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и авиабомбами. В Павлограде, Синельниковском и Никопольском районах произошли пожары, обошлось без пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Из-за попадания БПЛА по Покровской громаде Синельниковского района возник пожар.
Ударил агрессор и по Межевской громаде, применив FPV-дрон. КАБами ударил по Маломихайловской громаде.
В результате атаки БПЛА загорелось и в Павлограде. Огонь спасатели укротили.
По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады. Горела сухая трава. Никто не пострадал.
