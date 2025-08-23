РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
414 0

Ночные атаки на Днепропетровщину: враг атаковал три района, силы ПВО сбили три вражеских дрона

Обстрелы Днепропетровской области

Прошлой ночью российская армия снова атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и авиабомбами. В Павлограде, Синельниковском и Никопольском районах произошли пожары, обошлось без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Из-за попадания БПЛА по Покровской громаде Синельниковского района возник пожар.

Ударил агрессор и по Межевской громаде, применив FPV-дрон. КАБами ударил по Маломихайловской громаде.

В результате атаки БПЛА загорелось и в Павлограде. Огонь спасатели укротили.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады. Горела сухая трава. Никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: повреждены дома, детсад, магазины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29135) Павлоград (169) Никополь (1159) Днепропетровская область (4379) Никопольский район (396) Павлоградский район (55) Синельниковский район (194)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 