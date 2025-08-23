Пропагандист Вишинський, якого звинуватили у держзраді, а потім обміняли на засуджених у РФ українців, помер у Москві
У Росії помер колаборант та пропагандист з Дніпра Кирило Вишинський. Його у 2019 році Україна обміняла на засуджених у РФ українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське агенство "РИА Новости".
Агенство зазначило, що пропагандист помер після "тяжкої та тривалої хвороби".
Після Революції гідності Вишинський почав працювати у незареєстрованому офіційно в Україні інтернет-виданні "РИА Новости Украина". У 2014 році він отримав одразу дві нагороди від Росії: медаль Міністерства оборони РФ "За возвращение Крыма" та орден "За заслуги перед Отечеством", який Вишинський отримав "за об’єктивне висвітлення подій в Криму".
15 травня 2018 року він був затриманий за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований. Крім держзради, Вишинському інкримінували спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберігання зброї.
За місяць Вишинський заявив про відмову від українського громадянства.
7 вересня 2019 року Україна видала Вишинського Росії у межах обміну полоненими. Він був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії в рамках обміну "35 на 35".
Після того зрадник продовжив пропагандистську роботу у Росії, а у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Був довіреною особою кремлівського диктатора Путіна на "виборах" у 2024 році.
І взагалі для самокатів і пейджерів багато роботи!! Амінь і наснаги !!! 🙏🙏🙏❤️🧡💛
.
Померподох
а міг-би випасти з вікна....або здохнути в автокатастрофі (як пропаГандон доренко)....
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
во дайот !
.
Всім зрадникам - масквадрочерам раджу взяти з нього приклад. ЗРОБІТЬ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ!
совпадєніє ?
нє думаю....
Україна тебе не забула, блудний синок,
як не самокатом, то болячкою
.