Пропагандист Вишинський, якого звинуватили у держзраді, а потім обміняли на засуджених у РФ українців, помер у Москві

Помер пропагандист з Дніпра Кирило Вишинський

У Росії помер колаборант та пропагандист з Дніпра Кирило Вишинський. Його у 2019 році Україна обміняла на засуджених у РФ українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське агенство "РИА Новости".

Агенство зазначило, що пропагандист помер після "тяжкої та тривалої хвороби".

Після Революції гідності Вишинський почав працювати у незареєстрованому офіційно в Україні інтернет-виданні "РИА Новости Украина". У 2014 році він отримав одразу дві нагороди від Росії: медаль Міністерства оборони РФ "За возвращение Крыма" та орден "За заслуги перед Отечеством", який Вишинський отримав "за об’єктивне висвітлення подій в Криму".

15 травня 2018 року він був затриманий за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований. Крім держзради, Вишинському інкримінували спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберігання зброї.

За місяць Вишинський заявив про відмову від українського громадянства.

7 вересня 2019 року Україна видала Вишинського Росії у межах обміну полоненими. Він був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії в рамках обміну "35 на 35". 

Після того зрадник продовжив пропагандистську роботу у Росії, а у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Був довіреною особою кремлівського диктатора Путіна на "виборах" у 2024 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд конфіскував понад 10 мільйонів гривень пропагандиста Вишинського

+21
у пеклі поповнення...
23.08.2025 11:40 Відповісти
+17
Ставимо лайк.
І взагалі для самокатів і пейджерів багато роботи!! Амінь і наснаги !!! 🙏🙏🙏❤️🧡💛
23.08.2025 11:40 Відповісти
+12
хотів написати,собаці собача смерть але як можна ображати таку тварину як собака?
23.08.2025 11:44 Відповісти
у пеклі поповнення...
23.08.2025 11:40 Відповісти
сталін навіть не в "пеклі". не кажучи про якихось шавок.
23.08.2025 12:03 Відповісти
Ставимо лайк.
І взагалі для самокатів і пейджерів багато роботи!! Амінь і наснаги !!! 🙏🙏🙏❤️🧡💛
23.08.2025 11:40 Відповісти
У гадюшнику все як завжди, а взагалі *****, чим більше - Тим краще.
23.08.2025 11:43 Відповісти
Заїбався ******* - тай склеїв ласти
23.08.2025 11:43 Відповісти
вчасно поміняли, бо зараз за його побиту міллю тушку ніхто нічого б не дав.

.
23.08.2025 12:26 Відповісти
хотів написати,собаці собача смерть але як можна ображати таку тварину як собака?
23.08.2025 11:44 Відповісти
Помер подох
23.08.2025 11:45 Відповісти
"скарапастіжна сканчался" адепт руZZкого міра.....

а міг-би випасти з вікна....або здохнути в автокатастрофі (як пропаГандон доренко)....

Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
23.08.2025 11:48 Відповісти
Жидокацап.
23.08.2025 12:30 Відповісти
сканав хробак
23.08.2025 11:49 Відповісти
Чайку попив?
23.08.2025 11:57 Відповісти
під Свято в Україні?

во дайот !

.
23.08.2025 12:33 Відповісти
Празнічний чайок від ***** с новачком...
23.08.2025 12:58 Відповісти
Яка сумна новина! 🤣 Бажаю, щоб усі, і в муках!
23.08.2025 11:58 Відповісти
Недопрацювання.. Мав бути забитий мов свиня а не померти власною смертю..
23.08.2025 12:08 Відповісти
подивіться інтерв'ю венедіктова (ехо москви), він був посередником в цьому обміні. там вже зеленському світить довічне за держ. зраду.
23.08.2025 12:16 Відповісти
подробиці не наводиш? просто пукнув у калюжу?
23.08.2025 12:31 Відповісти
а тебе в гуглі забанили? чи тобі блд стенограму записати з того інтерв'ю?
23.08.2025 12:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vR5uKINmPsE ось це відео
23.08.2025 12:41 Відповісти
Воно дуже приймалося долею руzzкого миру, налічувалося, померло і всралося.
Всім зрадникам - масквадрочерам раджу взяти з нього приклад. ЗРОБІТЬ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ!
23.08.2025 12:17 Відповісти
ну так, хвороба дійсно була тривала і важка - рашизм головного мозку. Це невиліковно
23.08.2025 12:22 Відповісти
Ну во первых не помер, а сдох
23.08.2025 12:27 Відповісти
сконав на День Державного Прапора України
совпадєніє ?
нє думаю....

Україна тебе не забула, блудний синок,
як не самокатом, то болячкою

.
23.08.2025 12:31 Відповісти
Ooo , familia ta kakaia ....gde ta uzhe slishali takuiu ...🤔 hmm
23.08.2025 12:42 Відповісти
Лайк!
23.08.2025 12:43 Відповісти
З прізвищем Вишинський, воно не могло не бути падлою і зрадником...
23.08.2025 13:18 Відповісти
 
 