Пропагандист Вишинський, якого звинуватили у держзраді, а потім обміняли на засуджених у РФ українців, помер у Москві

У Росії помер колаборант та пропагандист з Дніпра Кирило Вишинський. Його у 2019 році Україна обміняла на засуджених у РФ українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське агенство "РИА Новости".

Агенство зазначило, що пропагандист помер після "тяжкої та тривалої хвороби".

Після Революції гідності Вишинський почав працювати у незареєстрованому офіційно в Україні інтернет-виданні "РИА Новости Украина". У 2014 році він отримав одразу дві нагороди від Росії: медаль Міністерства оборони РФ "За возвращение Крыма" та орден "За заслуги перед Отечеством", який Вишинський отримав "за об’єктивне висвітлення подій в Криму".

15 травня 2018 року він був затриманий за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований. Крім держзради, Вишинському інкримінували спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберігання зброї.

За місяць Вишинський заявив про відмову від українського громадянства.

7 вересня 2019 року Україна видала Вишинського Росії у межах обміну полоненими. Він був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії в рамках обміну "35 на 35".

Після того зрадник продовжив пропагандистську роботу у Росії, а у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Був довіреною особою кремлівського диктатора Путіна на "виборах" у 2024 році.

