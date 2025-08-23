В Москве умер пропагандист Вышинский, которого обвинили в госизмене, а затем обменяли на осужденных в РФ украинцев

В России умер коллаборационист и пропагандист из Днепра Кирилл Вышинский. Его в 2019 году Украина обменяла на осужденных в РФ украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское агенство "РИА Новости".

Агенство отметило, что пропагандист умер после "тяжелой и продолжительной болезни".

После Революции достоинства Вышинский начал работать в незарегистрированном официально в Украине интернет-издании "РИА Новости Украина". В 2014 году он получил сразу две награды от России: медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" и орден "За заслуги перед Отечеством", который Вышинский получил "за объективное освещение событий в Крыму".

15 мая 2018 года он был задержан по подозрению в государственной измене (статья 111 Уголовного кодекса Украины). Через два дня он был арестован. Кроме госизмены, Вышинскому инкриминировали попытку свержения конституционного строя, сепаратизм, разжигание национальной вражды и незаконное хранение оружия.

Через месяц Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства.

7 сентября 2019 года Украина выдала Вышинского России в рамках обмена пленных. Он был среди 35 человек, которых из Украины вернули в Россию в рамках обмена "35 на 35".

После того предатель продолжил пропагандистскую работу в России, а в 2022 году поддержал полномасштабное вторжение РФ. Был доверенным лицом кремлевского диктатора Путина на "выборах" в 2024 году.

