Государственная измена Передача России предателей
В Москве умер пропагандист Вышинский, которого обвинили в госизмене, а затем обменяли на осужденных в РФ украинцев

Умер пропагандист из Днепра Кирилл Вышинский

В России умер коллаборационист и пропагандист из Днепра Кирилл Вышинский. Его в 2019 году Украина обменяла на осужденных в РФ украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское агенство "РИА Новости".

Агенство отметило, что пропагандист умер после "тяжелой и продолжительной болезни".

После Революции достоинства Вышинский начал работать в незарегистрированном официально в Украине интернет-издании "РИА Новости Украина". В 2014 году он получил сразу две награды от России: медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" и орден "За заслуги перед Отечеством", который Вышинский получил "за объективное освещение событий в Крыму".

15 мая 2018 года он был задержан по подозрению в государственной измене (статья 111 Уголовного кодекса Украины). Через два дня он был арестован. Кроме госизмены, Вышинскому инкриминировали попытку свержения конституционного строя, сепаратизм, разжигание национальной вражды и незаконное хранение оружия.

Через месяц Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства.

7 сентября 2019 года Украина выдала Вышинского России в рамках обмена пленных. Он был среди 35 человек, которых из Украины вернули в Россию в рамках обмена "35 на 35".

После того предатель продолжил пропагандистскую работу в России, а в 2022 году поддержал полномасштабное вторжение РФ. Был доверенным лицом кремлевского диктатора Путина на "выборах" в 2024 году.

Суд конфисковал более 10 миллионов гривен пропагандиста Вышинского

смерть Вышинский Кирилл
+17
у пеклі поповнення...
23.08.2025 11:40 Ответить
+15
Ставимо лайк.
І взагалі для самокатів і пейджерів багато роботи!! Амінь і наснаги !!! 🙏🙏🙏❤️🧡💛
23.08.2025 11:40 Ответить
+12
хотів написати,собаці собача смерть але як можна ображати таку тварину як собака?
23.08.2025 11:44 Ответить
у пеклі поповнення...
23.08.2025 11:40 Ответить
сталін навіть не в "пеклі". не кажучи про якихось шавок.
23.08.2025 12:03 Ответить
Ставимо лайк.
І взагалі для самокатів і пейджерів багато роботи!! Амінь і наснаги !!! 🙏🙏🙏❤️🧡💛
23.08.2025 11:40 Ответить
У гадюшнику все як завжди, а взагалі *****, чим більше - Тим краще.
23.08.2025 11:43 Ответить
Заїбався ******* - тай склеїв ласти
23.08.2025 11:43 Ответить
вчасно поміняли, бо зараз за його побиту міллю тушку ніхто нічого б не дав.

.
23.08.2025 12:26 Ответить
хотів написати,собаці собача смерть але як можна ображати таку тварину як собака?
23.08.2025 11:44 Ответить
Помер подох
23.08.2025 11:45 Ответить
"скарапастіжна сканчался" адепт руZZкого міра.....

а міг-би випасти з вікна....або здохнути в автокатастрофі (як пропаГандон доренко)....

Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
23.08.2025 11:48 Ответить
Жидокацап.
23.08.2025 12:30 Ответить
сканав хробак
23.08.2025 11:49 Ответить
Чайку попив?
23.08.2025 11:57 Ответить
під Свято в Україні?

во дайот !

.
23.08.2025 12:33 Ответить
Яка сумна новина! 🤣 Бажаю, щоб усі, і в муках!
23.08.2025 11:58 Ответить
Недопрацювання.. Мав бути забитий мов свиня а не померти власною смертю..
23.08.2025 12:08 Ответить
подивіться інтерв'ю венедіктова (ехо москви), він був посередником в цьому обміні. там вже зеленському світить довічне за держ. зраду.
23.08.2025 12:16 Ответить
подробиці не наводиш? просто пукнув у калюжу?
23.08.2025 12:31 Ответить
а тебе в гуглі забанили? чи тобі блд стенограму записати з того інтерв'ю?
23.08.2025 12:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vR5uKINmPsE ось це відео
23.08.2025 12:41 Ответить
Воно дуже приймалося долею руzzкого миру, налічувалося, померло і всралося.
Всім зрадникам - масквадрочерам раджу взяти з нього приклад. ЗРОБІТЬ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ!
23.08.2025 12:17 Ответить
ну так, хвороба дійсно була тривала і важка - рашизм головного мозку. Це невиліковно
23.08.2025 12:22 Ответить
Ну во первых не помер, а сдох
23.08.2025 12:27 Ответить
сконав на День Державного Прапора України
совпадєніє ?
нє думаю....

Україна тебе не забула, блудний синок,
як не самокатом, то болячкою

.
23.08.2025 12:31 Ответить
Ooo , familia ta kakaia ....gde ta uzhe slishali takuiu ...🤔 hmm
23.08.2025 12:42 Ответить
 
 