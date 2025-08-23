Двох жінок поранено внаслідок ворожої авіаатаки на Ківшарівку на Харківщині

Російські війська увечері 22 серпня завдали удару з авіації по Куп’янському району, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка Куп’янського району близько 23:00.

Унаслідок атаки пошкоджено будинки. Дві жінки дістали травми та поранення.

