Двох жінок поранено внаслідок ворожої авіаатаки на Ківшарівку на Харківщині
Російські війська увечері 22 серпня завдали удару з авіації по Куп’янському району, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка Куп’янського району близько 23:00.
Унаслідок атаки пошкоджено будинки. Дві жінки дістали травми та поранення.
