Двох жінок поранено внаслідок ворожої авіаатаки на Ківшарівку на Харківщині

наслідки удару по Харківщині

Російські війська увечері 22 серпня завдали удару з авіації по Куп’янському району, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка Куп’янського району близько 23:00.

Унаслідок атаки пошкоджено будинки. Дві жінки дістали травми та поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили двох людей і п’ятьох поранили за добу на Харківщині

@ Робота уламків українських БПЛА:

23.08.2025 15:13 Відповісти
На Новошахтинському НПЗ розгорівся черговий резервуар: вигляд із супутника:

23.08.2025 15:23 Відповісти
 
 