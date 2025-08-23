Две женщины ранены в результате вражеской авиаатаки на Ковшаровку на Харьковщине
Российские войска вечером 22 августа нанесли удар из авиации по Купянскому району, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района около 23:00.
В результате атаки повреждены дома. Две женщины получили травмы и ранения.
