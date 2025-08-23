РУС
Две женщины ранены в результате вражеской авиаатаки на Ковшаровку на Харьковщине

последствия удара по Харьковской области

Российские войска вечером 22 августа нанесли удар из авиации по Купянскому району, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района около 23:00.

В результате атаки повреждены дома. Две женщины получили травмы и ранения.

Харьковская область (1485) Купянский район (360) Ковшаровка (11)
