Велика Британія навчатиме українських військових до кінця 2026 року, - Bloomberg

Британія навчає українських військових Термін продовжено

Велика Британія ухвалила рішення про продовження підготовки українських військових, щоб допомогти зміцнити армію України перед укладенням будь-якої потенційної мирної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Йдеться про програму Interflex, що передбачає як бойову підготовку, так і навчання керівництва. Її продовжать щонайменше до кінця 2026 року, заявили в Міноборони Великої Британії.

Наразі понад 50 000 українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex.

"Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні Сили України в найсильніше можливе становище. І оскільки прагнення до миру продовжується, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру", - зазначив міністр оборони Джон Гілі.

Читайте: Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України

Автор: 

Велика Британія (5746) навчання (615) військовослужбовці (4897)
Ну от толку з цих навчань, якщо керівництво ГК і паркетних генералів совдепівського штибу зводить їх нанівець?
24.08.2025 12:06 Відповісти
 
 