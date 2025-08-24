Великобритания будет обучать украинских военных до конца 2026 года, - Bloomberg
Великобритания приняла решение о продолжении подготовки украинских военных, чтобы помочь укрепить армию Украины перед заключением любого потенциального мирного соглашения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Речь идет о программе Interflex, предусматривающей как боевую подготовку, так и обучение руководства. Ее продолжат как минимум до конца 2026 года, заявили в Минобороны Великобритании.
Сейчас более 50 000 украинских новобранцев прошли обучение в Великобритании по программе Interflex.
"Мы продолжим усиливать нашу поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать завтра. Учитывая продолжающиеся российские атаки, мы должны поставить Вооруженные Силы Украины в самое сильное возможное положение. И поскольку стремление к миру продолжается, мы должны сделать украинцев самым сильным возможным сдерживающим фактором для обеспечения этого будущего мира", - отметил министр обороны Джон Гили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль