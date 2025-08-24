РУС
Великобритания будет обучать украинских военных до конца 2026 года, - Bloomberg

Британия обучает украинских военных Срок продлен

Великобритания приняла решение о продолжении подготовки украинских военных, чтобы помочь укрепить армию Украины перед заключением любого потенциального мирного соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о программе Interflex, предусматривающей как боевую подготовку, так и обучение руководства. Ее продолжат как минимум до конца 2026 года, заявили в Минобороны Великобритании.

Сейчас более 50 000 украинских новобранцев прошли обучение в Великобритании по программе Interflex.

"Мы продолжим усиливать нашу поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать завтра. Учитывая продолжающиеся российские атаки, мы должны поставить Вооруженные Силы Украины в самое сильное возможное положение. И поскольку стремление к миру продолжается, мы должны сделать украинцев самым сильным возможным сдерживающим фактором для обеспечения этого будущего мира", - отметил министр обороны Джон Гили.

Читайте: Гили провел разговор с партнерами по справедливому миру для Украины

Великобритания (5096) обучение (553) военнослужащие (6266)
Ну от толку з цих навчань, якщо керівництво ГК і паркетних генералів совдепівського штибу зводить їх нанівець?
24.08.2025 12:06 Ответить
Велика Британія навчатиме українське керівництво,та паркетних генералів.Ось це буде правильніше.Але це тільки мрії.
24.08.2025 12:38 Ответить
Ще не зрозуміло,хто кого буде навчати! Ну,ясно,на британське озброєння то вони,а ось як знищувати кацапів,то тут наші бійці 💯 відсотково покажуть,як потрібно!
24.08.2025 12:47 Ответить
Смішно, от чого англійські солдати можуть навчити українських ?
24.08.2025 13:45 Ответить
 
 