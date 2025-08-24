З ночі росіяни інтенсивно атакували Сумщину: постраждала жінка, є влучання по цивільній інфраструктурі

Населені пункти Сумського району Сумської області вночі та вранці 24 серпня зазнали інтесивних атак ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, є влучання по цивільній інфраструктурі Сумської та Садівської громад – пошкоджені сільськогосподарські підприємства та нежитлові будівлі.

Тричі за ранок ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Одна жінка звернулася по медичну допомогу – у неї гостра реакція на стрес.



"Частина ворожих БпЛА не досягла цілей. Дякуємо силам оборони за захист", - додав Григоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували 36 населених пунктів Сумщини: поранено чоловіка, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури