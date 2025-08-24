218 0
С ночи россияне интенсивно атаковали Сумщину: пострадала женщина, есть попадания по гражданской инфраструктуре
Населенные пункты Сумского района Сумской области ночью и утром 24 августа подверглись интенсивным атакам вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, есть попадания по гражданской инфраструктуре Сумской и Садовской громад - повреждены сельскохозяйственные предприятия и нежилые здания.
Трижды за утро враг атаковал Песчанский старостат Сумской громады. Одна женщина обратилась за медицинской помощью - у нее острая реакция на стресс.
"Часть вражеских БпЛА не достигла целей. Спасибо силам обороны за защиту", - добавил Григоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль