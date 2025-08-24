С ночи россияне интенсивно атаковали Сумщину: пострадала женщина, есть попадания по гражданской инфраструктуре

Населенные пункты Сумского района Сумской области ночью и утром 24 августа подверглись интенсивным атакам вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, есть попадания по гражданской инфраструктуре Сумской и Садовской громад - повреждены сельскохозяйственные предприятия и нежилые здания.

Трижды за утро враг атаковал Песчанский старостат Сумской громады. Одна женщина обратилась за медицинской помощью - у нее острая реакция на стресс.



"Часть вражеских БпЛА не достигла целей. Спасибо силам обороны за защиту", - добавил Григоров.

